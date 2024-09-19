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Исполнитель роли маньяка Фишера сыграет Владимира Маяковского

Андрей Максимов появится в картине «Лиля» о жизни Лили Брик
Андрей Максимов
Андрей МаксимовИсточник: Legion-Media.ru

Андрей Максимов, известный по роли маньяка в сериале «Фишер», сыграет великого поэта Владимира Маковского в картине «Лиля» о жизни Лили Брик. Об этом сам актер рассказал в подкасте «Кино в Москве. Бэкстейдж».

По словам артиста, Маяковский — непонятный для него человек, которого было интересно играть.

«Маяковский мне интересен, потому что это непонятный для меня человек. Можно сказать, первый русский гопник, хулиган и поэт, полностью уверенный в своей гениальности», — заявил Максимов.

Андрей Максимов запомнился зрителям также по роли главаря одной из группировок по кличке «Желтый» в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Ранее коллега Максимова по «Фишеру» Александра Бортич ответила на обвинения хейтеров.