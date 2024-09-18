Звезда «Слова пацана» посвятил стихи возлюбленной

Подписчики артиста приписывают 16-летнему Ярославу любовные отношения с партнершей по сериалу, 15-летней Анной Пересильд, с которой он проводит много времени вместе. По их мнению, стихотворение о любви молодой человек также посвятил ей. В частности, в нем есть такие слова: «Детская влюбленность, что во мне; взрослые принципы — берет, и ломает».