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Жена Гарика Харламова рассказала о будущих совместных съемках с ним

Актриса Катерина Ковальчук призналась, что они с супругом с радостью рассмотрят хорошие предложения

Катерина Ковальчук познакомилась со своим мужем, юмористом Гариком Харламовым, на съемках сериала «Гусар». Пока это единственный совместный проект супругов. В беседе с Кино Mail Ковальчук призналась, что сыграла бы снова с Харламовым, если бы им предложили интересный проект.

«Если будут хорошие предложения о совместной работе, мы их с радостью рассмотрим. Все зависит во многом от сценария и самой истории, насколько она интересна и насколько нам откликается. А там уже неважно, пара или не пара», — отметила актриса.

Она также рассказала, что ее муж в жизни отличается от того, каким его все привыкли видеть на съемочной площадке и на экране.

«Гарик в жизни и Гарик на площадке — два разных человек. На сцене, на площадке он играет, работает. Работает четко, профессионально, гениально, на мой взгляд. У него невероятный талант. Он и великолепный актер, и юморист от бога», — отметила звезда фильма «Любовь зла».

Катерина Ковальчук, фото: Инесса Сухарева
Катерина Ковальчук — о работе с Кологривым, съемках с Харламовым и роли мечты

Она призналась, что в этом совпадает с супругом. По мнению актрисы, в жизни они оба «спокойные, тихие, скромные» — совсем не такие, как их персонажи на экране.

Напомним, Гарик Харламов и Екатерина Ковальчук начали встречаться в 2021 году. В начале лета 2024-го они официально стали мужем и женой, а в августе сыграли свадьбу.