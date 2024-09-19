Катерина Ковальчук раскрыла роль мечты

Катерина Ковальчук недавно представила фильм «Любовь зла», где сыграла свою первую главную роль в полном метре. Она призналась, что ранее мечтала о большой драматической роли, и отчасти ее желание сбылось благодаря этому проекту. В беседе с Кино Mail актриса также рассказала, что всегда хотела сыграть в сказке.