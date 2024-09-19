Катерина Ковальчук раскрыла роль мечты

Катерина Ковальчук недавно представила фильм «Любовь зла», где сыграла свою первую главную роль в полном метре. Она призналась, что ранее мечтала о большой драматической роли, и отчасти ее желание сбылось благодаря этому проекту. В беседе с Кино Mail актриса также рассказала, что всегда хотела сыграть в сказке.
«Я очень люблю сказку “Маленький принц”, это моя любовь. В детстве еще любила “Приключения Чиполлино”, “Алису в стране чудес”, “Дюймовочку”… Считаю, что Дюймовочку я должна когда-нибудь сыграть! Вообще сыграть в сказке — это мой незакрытый гештальт. Смотрите, у меня и голос сказочный, и внешность подходящая. Как-то обидно!» — отметила звезда сериала «Гусар».
Она добавила, что также очень хочет озвучить анимационного персонажа, героиню мультфильма или сказки. «Мне кажется, это прям мое! Я не понимаю, почему этого никто не видит?» — задается вопросом Ковальчук.
Актриса также мечтает сняться и в зарубежном кинопроекте. У нее есть опыт работы в международном кино, но картины с ее участием либо были заморожены, либо «ушли» от артистки. Больше всего Ковальчук хотелось бы поработать с Джеймсом Кэмероном.
«Это мой любимый режиссер. Он и как человек мне импонирует, судя по интервью и биографии, и как профессионал. А в топ-3 российских режиссеров я бы включила Валерия Тодоровского, Жору Крыжовникова и Клима Шипенко», — заключила актриса.
Напомним, Катерина Ковальчук — известная российская актриса. Она прославилась благодаря историческому сериалу «Крепостная». Ковальчук сыграла крестьянскую девушку Катрусю, которую барыня воспитала как дворянку.