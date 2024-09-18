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Фильм на вечер: неоновый ретро-хоррор про смерть в Голливуде

Эстетский фильм ужасов «Максин XXX» завершает яркую хоррор-трилогию Тая Уэста

Середина 1980-х. Целеустремленная актриса фильмов для взрослых Максин отчаянно пытается прорваться в большое кино. Успешно пройдя пробы в сиквел хитового слэшера, девушка надеется, что эта роль станет началом ее славного будущего.

Вот только кровавый ужас, который Максин пережила в прошлом, вновь становится частью ее жизни. В Голливуде орудует маньяк, убивающий красивых девушек. А однажды Максин обнаруживает у себя на пороге видеокассету от незнакомца…

Финальная часть хоррор-трилогии Тая Уэста «Максин XXX» — невероятно стильное кино с эффектной Мией Гот и завораживающей атмосферой восьмидесятых, завлекающее в свои подсвеченные неоновыми вывесками подворотни под аутентичный ретросаундтрек.

Максин XXX
Максин XXX
2024/США, Великобритания
18+
триллер
ужасы