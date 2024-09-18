Фильм на вечер: неоновый ретро-хоррор про смерть в Голливуде

Середина 1980-х. Целеустремленная актриса фильмов для взрослых Максин отчаянно пытается прорваться в большое кино. Успешно пройдя пробы в сиквел хитового слэшера, девушка надеется, что эта роль станет началом ее славного будущего.
Вот только кровавый ужас, который Максин пережила в прошлом, вновь становится частью ее жизни. В Голливуде орудует маньяк, убивающий красивых девушек. А однажды Максин обнаруживает у себя на пороге видеокассету от незнакомца…
Финальная часть хоррор-трилогии Тая Уэста «Максин XXX» — невероятно стильное кино с эффектной Мией Гот и завораживающей атмосферой восьмидесятых, завлекающее в свои подсвеченные неоновыми вывесками подворотни под аутентичный ретросаундтрек.