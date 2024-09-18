Новый мультфильм франшизы «Иван Царевич и серый волк» выйдет в прокат в декабре

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Шестая часть анимационной франшизы «Иван Царевич и Серый Волк» выйдет в российский прокат 26 декабря, сообщили в кинопрокатной компании «Вольга».
«26 декабря 2024 года кинопрокатная компания “Вольга” выпустит в прокат шестую часть анимационной франшизы “Иван Царевич и Серый Волк”, — сообщили в кинокомпании.
Режиссерами выступили Дарина Шмидт и Константин Феоктистов. Над сценарием работали Александр Боярский и Александра Шоха. Роль Ивана Царевича озвучивал Никита Ефремов, который подарил голос герою с самого начала фильма в 2011 году, серого волка — Александр Боярский.
Первый мультфильм франшизы «Иван Царевич и Серый Волк» вышел на экраны в 2012 году. Он показал высокие кассовые сборы и входил в число лидеров российского проката.
Создатели фильма получили премию «Золотой орел» за лучший анимационный фильм 2015 года, а также XVIII премию «Блокбастер», учрежденную журналом «Кинобизнес сегодня», за самый кассовый российский анимационный фильм 2014 года.