Новый мультфильм франшизы «Иван Царевич и серый волк» выйдет в прокат в декабре

Режиссерами выступили Дарина Шмидт и Константин Феоктистов. Над сценарием работали Александр Боярский и Александра Шоха. Роль Ивана Царевича озвучивал Никита Ефремов, который подарил голос герою с самого начала фильма в 2011 году, серого волка — Александр Боярский.