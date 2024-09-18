Олбани
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Новый сезон 2024
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Стал известен кандидат на место режиссера новой части бондианы

Режиссер Дэмьен Шазелл выразил интерес к съемкам нового фильма о Джеймсе Бонде
Дэниэл Крейг в роли Джеймса Бонда
Дэниэл Крейг в роли Джеймса Бонда

Режиссер Дэмьен Шазелл может стать режиссером следующего фильма об агенте 007 Джеймсе Бонде. Об этом сообщают инсайдеры портала World of Reel.

По информации источника, постановщик «Ла-Ла Ленда» и «Одержимости» провел встречу с продюсерами бондианы, в ходе которой обсудил детали грядущего проекта.

Ранее стало известно, что на роль Бонда претендует актер Аарон Тейлор-Джонсон, известный по фильму «Пипец». Пирс Броснан, воплотивший образ агента в предыдущих фильмах франшизы, прокомментировал его кандидатуру.

Отметим, ранее сообщалось, что киносудьба агента британской разведки Джеймса Бонда по мотивам романов Яна Флеминга до сих пор — через три года после выхода на экраны 25-й ленты «Не время умирать» — не определена.