Трейлер дня: омоложенные Робин Райт и Том Хэнкс играют влюбленных

Вышел дублированный трейлер фильма Роберта Земекиса «Тогда. Сейчас. Потом» с Томом Хэнксом и Робин Райт в главных ролях. Актеры встретились на съемочной площадке впервые со времен работы над культовым «Форрестом Гампом».
Сюжет картины строится вокруг одного дома в Новой Англии, который содержит в себе целую историю. Тысячелетия назад на этом месте паслись мамонты, потом обустраивались первые поселенцы, и наконец, был построен дом, где нашли свое счастье герои Робин Райт и Тома Хэнкса.
Фильм является экранизацией графического романа Ричарда Макгуайера. Сценарий написал Роберт Земекис совместно с Эриком Ротом. В других ролях заняты Пол Беттани, Келли Райлли, Мишель Докери.
Фильм «Тогда. Сейчас. Потом» выйдет в российский прокат 5 декабря.