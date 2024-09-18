Трейлер дня: омоложенные Робин Райт и Том Хэнкс играют влюбленных

Сюжет картины строится вокруг одного дома в Новой Англии, который содержит в себе целую историю. Тысячелетия назад на этом месте паслись мамонты, потом обустраивались первые поселенцы, и наконец, был построен дом, где нашли свое счастье герои Робин Райт и Тома Хэнкса.