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Трейлер дня: омоложенные Робин Райт и Том Хэнкс играют влюбленных

Звезды «Форреста Гампа» воссоединились в новом фильме Роберта Земекиса

Вышел дублированный трейлер фильма Роберта Земекиса «Тогда. Сейчас. Потом» с Томом Хэнксом и Робин Райт в главных ролях. Актеры встретились на съемочной площадке впервые со времен работы над культовым «Форрестом Гампом».

Сюжет картины строится вокруг одного дома в Новой Англии, который содержит в себе целую историю. Тысячелетия назад на этом месте паслись мамонты, потом обустраивались первые поселенцы, и наконец, был построен дом, где нашли свое счастье герои Робин Райт и Тома Хэнкса.

Фильм является экранизацией графического романа Ричарда Макгуайера. Сценарий написал Роберт Земекис совместно с Эриком Ротом. В других ролях заняты Пол Беттани, Келли Райлли, Мишель Докери.

Фильм «Тогда. Сейчас. Потом» выйдет в российский прокат 5 декабря.