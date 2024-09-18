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Звезда «Приключений Электроника» высказался о поведении Галкина

Народный артист Юрий Чернов назвал юмориста неблагодарным человеком
Юрий Чернов
Юрий ЧерновИсточник: Legion-Media.ru

Звезда фильма «Приключения Электроника», народный артист России Юрий Чернов высказался о поведении покинувшего Россию юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Его цитирует aif.ru.

Он прокомментировал антироссийские заявления телеведущего. «Родина для нормального человека понятие святое. А эти уехавшие… Видимо, это люди перекати-поле. Без корней», — сказал актер, предположив, что те, «кто уехал и сейчас обливает нас грязью», никогда не считали Россию своей родиной, а просто зарабатывали в стране.

Чернов также отметил, что Галкин оказался «человеком неблагодарным».

Ранее Чернов прокомментировал поведение Калныньша.