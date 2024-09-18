Звезда «Приключений Электроника» высказался о поведении Галкина

Он прокомментировал антироссийские заявления телеведущего. «Родина для нормального человека понятие святое. А эти уехавшие… Видимо, это люди перекати-поле. Без корней», — сказал актер, предположив, что те, «кто уехал и сейчас обливает нас грязью», никогда не считали Россию своей родиной, а просто зарабатывали в стране.