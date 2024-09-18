Звезда «Приключений Электроника» высказался о поведении Галкина

Звезда фильма «Приключения Электроника», народный артист России Юрий Чернов высказался о поведении покинувшего Россию юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Его цитирует aif.ru.
Он прокомментировал антироссийские заявления телеведущего. «Родина для нормального человека понятие святое. А эти уехавшие… Видимо, это люди перекати-поле. Без корней», — сказал актер, предположив, что те, «кто уехал и сейчас обливает нас грязью», никогда не считали Россию своей родиной, а просто зарабатывали в стране.
Чернов также отметил, что Галкин оказался «человеком неблагодарным».
Ранее Чернов прокомментировал поведение Калныньша.