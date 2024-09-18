«От него исходит море энергии»: Ковальчук — о работе с Кологривым

«Он очень хороший партнер, отзывчивый, всегда посоветует, поможет, предложит новые идеи как для сцены в целом, так и конкретно для персонажей. В этом смысле большой ему респект, он молодец! Еще на этапе читки Никита привнес в проект много нового и интересного. Ну и в принципе он всегда веселит, много шутит, смеется, разряжает обстановку, даже иногда поет между дублями. От него исходит просто море энергии. Меня все время удивляло, откуда у него столько?!» — призналась Ковальчук.