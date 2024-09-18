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«От него исходит море энергии»: Ковальчук — о работе с Кологривым

Актриса призналась, что ей было легко с партнером по фильму «Любовь зла»

Катерина Ковальчук недавно презентовала фильм «Любовь зла», в котором сыграла девушку Еву, находящуюся на грани нервного срыва из-за измены своего возлюбленного. Партнером актрисы по проекту стал Никита Кологривый.

Его герой спасает Еву от необдуманного поступка. В интервью Кино Mail Ковальчук рассказала, как ей работалось с актером, которого многие считают скандальным. По словам актрисы, ей легко было взаимодействовать с коллегой.

«Он очень хороший партнер, отзывчивый, всегда посоветует, поможет, предложит новые идеи как для сцены в целом, так и конкретно для персонажей. В этом смысле большой ему респект, он молодец! Еще на этапе читки Никита привнес в проект много нового и интересного. Ну и в принципе он всегда веселит, много шутит, смеется, разряжает обстановку, даже иногда поет между дублями. От него исходит просто море энергии. Меня все время удивляло, откуда у него столько?!» — призналась Ковальчук.

По сюжету фильма, Ева хочет свести счеты с жизнью, когда узнает об измене возлюбленного. Девушку спасает вор-домушник Максим (Никита Кологривый), который пробрался к ней в дом, чтобы ограбить.

Максим решает остановить Еву и уберечь себя от еще больших проблем. Но этой встрече суждено спасти не только одну жизнь.

В интервью для Кино Mail Катерина Ковальчук рассказала также о съемках с мужем, Гариком Харламовым, роли мечты и любимых жанрах.