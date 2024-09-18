Павел Прилучный сыграл майора в драме «Война и музыка»

«Я вдохновлялся историей, которую знал с самого детства. Есть документальная съемка, где армяне танцуют свой народный танец rочари у Рейхстага. И мне всегда было интересно рассказать эту историю. Отматывая ее назад, мы поняли: есть люди, дошедшие с музыкальными инструментами до Берлина. Наша история — о трех музыкантах, которые идут на войну и проходят от Армении через весь Советский Союз, через весь ад и всю войну. Наш фильм — это своего рода терапия, это дань уважения нашим близким, которые прошли войну, и мы хотим, чтобы зритель испытал чувство гордости за свою страну, за своих родных. Эта история в первую очередь про жизнь и про любовь к жизни», — поделился режиссер фильма Сарик Андреасян.