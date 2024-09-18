Павел Прилучный сыграл майора в драме «Война и музыка»

30 января 2025 года в российский прокат выйдет драма «Война и музыка» о событиях Великой Отечественной войны. Режиссером стал Сарик Андреасян, одну из главных ролей сыграл Павел Прилучный. Производством фильма занимается «Кинокомпания братьев Андреасян». В центре сюжета — люди искусства, оказавшиеся на войне.
«Я вдохновлялся историей, которую знал с самого детства. Есть документальная съемка, где армяне танцуют свой народный танец rочари у Рейхстага. И мне всегда было интересно рассказать эту историю. Отматывая ее назад, мы поняли: есть люди, дошедшие с музыкальными инструментами до Берлина. Наша история — о трех музыкантах, которые идут на войну и проходят от Армении через весь Советский Союз, через весь ад и всю войну. Наш фильм — это своего рода терапия, это дань уважения нашим близким, которые прошли войну, и мы хотим, чтобы зритель испытал чувство гордости за свою страну, за своих родных. Эта история в первую очередь про жизнь и про любовь к жизни», — поделился режиссер фильма Сарик Андреасян.
Роли в картине исполнили Павел Прилучный, Елизавета Моряк, Зепюр Прилучная-Брутян, Михаил Тарабукин, Павел Комаров, Евгений Шириков, Николай Шрайбер и многие другие.
«При подготовке к такой роли важно идти на поводу своих внутренних ощущений, потому что у нас на генетическом уровне заложена та боль, через которую прошла каждая семья в нашей стране. Мой герой, майор Ильин, это больше про собирательный образ, нежели про конкретную личность, потому что он воплощает в себе мужество, стойкость, честь, любовь к Отчизне. В этом проекте нет обезличенных персонажей, тут каждый со своей историей», — поделился актер Павел Прилучный.
В широкий прокат фильм «Война и музыка» выйдет 30 января 2025 года.
Недавно Прилучный сыграл в сериале «Комбинация» об одноименном герлз-бэнде 1990-х. Он выступил в роли Александра Иратова, продюсера и мужа одной из солисток коллектива Алены Апиной.
Также актер появится в лирической комедии «Виноград» в котором ему досталась роль бизнесмена, который из-за адюльтера теряет покровительство богатого тестя и становится владельцем убыточных виноградников в Анапе. Герою предстоит начать новое дело, в котором он не разбирается, и побороться за сохранение семьи.