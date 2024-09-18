Брат Джулии Робертс извинился перед ней в своих мемуарах

Ранее в подкасте Still Here Hollywood Эрик Робертс заявил, что сестра и дочь попросили его не говорить о них. Впоследствии он признавался, что восхищается тем, какую карьеру удалось построить его дочери. Актер утверждал, что не имеет абсолютно никакого отношения к ее успеху, за исключением того, что она носит его фамилию. При этом в беседе с журналом Flaunt Эмма Робертс подчеркнула, что никогда не получала работу благодаря родственникам, наоборот, потеряла пару ролей из-за принадлежности к знаменитой семье. «У каждого может быть свое мнение, иногда оно не очень хорошее о ком-то из ваших родных», — уточнила Эмма Робертс.