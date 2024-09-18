Брат Джулии Робертс извинился перед ней в своих мемуарах

68-летний Эрик Робертс («Поезд-беглец») выпустил мемуары, в которых принес извинения своей знаменитой младшей сестре — 56-летней лауреатке премии «Оскар» за фильм «Эрин Брокович» Джулии Робертс. Цитаты из книги публикует People.
В 1985 году Джулия Робертс приехала в Нью-Йорк в надежде построить карьеру в киноиндустрии. На тот момент ее брат уже добился успеха в Голливуде. В тот период, как рассказал актер, у него уже была зависимость от запрещенных веществ. Впоследствии он не раз заявлял: «Если бы не я, то не было бы никакой Джулии Робертс». Спустя четыре десятилетия актер публично отказался от этого утверждения. «Надеюсь, Джулия примет мои извинения. Такие слова были произнесены не от большого ума», — заметил Эрик Робертс.
Он признал, что из-за наркотиков испортились его отношения с сестрами. «Не удивлюсь, если у них посттравматическое стрессовое расстройство с тех пор, когда находиться рядом со мной было опасно. Лизе и Джулии была нужна любовь и защита, а вместо них они испытывали страх и неуверенность», — добавил Эрик Робертс.
Самым страшным последствием употребления запрещенных препаратов он назвал «потерю» дочери — Эммы Робертс («Американская история ужасов»), рожденной от Келли Каннингэм. Тогда Джулия Робертс поддержала супругу Эрика Робертса в борьбе за опекунство над дочерью, что привело к еще большему разладу в отношениях актера со своей сестрой. Артист также уточнил, что в то время его наркотическая зависимость вышла из-под контроля.
Ранее в подкасте Still Here Hollywood Эрик Робертс заявил, что сестра и дочь попросили его не говорить о них. Впоследствии он признавался, что восхищается тем, какую карьеру удалось построить его дочери. Актер утверждал, что не имеет абсолютно никакого отношения к ее успеху, за исключением того, что она носит его фамилию. При этом в беседе с журналом Flaunt Эмма Робертс подчеркнула, что никогда не получала работу благодаря родственникам, наоборот, потеряла пару ролей из-за принадлежности к знаменитой семье. «У каждого может быть свое мнение, иногда оно не очень хорошее о ком-то из ваших родных», — уточнила Эмма Робертс.
Ранее Эмма также раскрыла, чему научилась у своей знаменитой родственницы.