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Дженнифер Лопез снимется в мелодраме о служебном романе

Отмечается, что новый фильм Netflix не будет иметь ничего общего с одноименным советским хитом Эльдара Рязанова
Дженнифер Лопез
Дженнифер ЛопезИсточник: Legion-Media.ru

Дженнифер Лопез и Бретт ГолдштейнТед Лассо») исполнят главные роли в новом фильме для стримингового сервиса Netflix, сообщает Deadline. Романтическая комедия получит название Office Romance, что буквально можно перевести как «Служебный роман». Однако проект не имеет ничего общего с одноименным советским хитом Эльдара Рязанова.

Издание отмечает, что «за этот фильм разгорелась жаркая борьба [между студиями], которую выиграл Netflix». По их информации, в ближайшее время актерский состав пополнится рядом звездных имен.

Сценарий напишут сам Бретт Голдштейн и Джо Келли («Как я встретил вашу маму», «Тед Лассо»). Детали сюжета пока неизвестны.

Продюсерами ромкома станут Аарон Райдер и Эндрю Свит из Ryder Picture Company, а также Дженнифер Лопез, Элейн Голдсмит-Томас и Бенни Медина из Nuyorican Films. Исполнительным продюсером будет Кортни Бакстер.