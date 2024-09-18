Дженнифер Лопез снимется в мелодраме о служебном романе

Дженнифер Лопез и Бретт Голдштейн («Тед Лассо») исполнят главные роли в новом фильме для стримингового сервиса Netflix, сообщает Deadline. Романтическая комедия получит название Office Romance, что буквально можно перевести как «Служебный роман». Однако проект не имеет ничего общего с одноименным советским хитом Эльдара Рязанова.