Дженнифер Лопез снимется в мелодраме о служебном романе

Дженнифер Лопез и Бретт Голдштейн («Тед Лассо») исполнят главные роли в новом фильме для стримингового сервиса Netflix, сообщает Deadline. Романтическая комедия получит название Office Romance, что буквально можно перевести как «Служебный роман». Однако проект не имеет ничего общего с одноименным советским хитом Эльдара Рязанова.
Издание отмечает, что «за этот фильм разгорелась жаркая борьба [между студиями], которую выиграл Netflix». По их информации, в ближайшее время актерский состав пополнится рядом звездных имен.
Сценарий напишут сам Бретт Голдштейн и Джо Келли («Как я встретил вашу маму», «Тед Лассо»). Детали сюжета пока неизвестны.
Продюсерами ромкома станут Аарон Райдер и Эндрю Свит из Ryder Picture Company, а также Дженнифер Лопез, Элейн Голдсмит-Томас и Бенни Медина из Nuyorican Films. Исполнительным продюсером будет Кортни Бакстер.