Вера Алентова и Юлия Меньшова посетили выставку к 85-летию режиссера

Российская и советская актриса театра и кино Вера Алентова впервые за долгое время появилась на публике. 82-летняя вдова Владимира Меньшова посетила выставку, которая открылась к 85-летию со дня рождения режиссера (17 сентября) в подземном музее парка «Зарядье» в Москве.
Экспозиция под названием «Меньшов/Москва 85/45» также приурочена к 45-летию выхода фильма «Москва слезам не верит». «Человек жив до тех пор, пока о нем помнят. Несмотря на то что фильмы его живы, его до сих пор смотрят и даже молодые смотрят, такие выставки — это возвращение назад, но тем не менее шаг вперед», — сказала Алентова журналистам.
На выставке представлены сценарий фильма с рукописными пометками и правками Владимира Меньшова, костюмы главных героинь и съемочный реквизит, а также оригинальные зарубежные постеры. Открытие посетили супруг Юлии Меньшовой, актер Игорь Гордин, их 27-летний сын Андрей и 21-летняя дочь Таисия.
Актриса Вера Алентова и режиссер Владимир Меньшов поженились на втором курсе института в 1962 году, но были вынуждены несколько лет жить в разных городах (Москве и Ставрополе) из-за распределения Меньшова после выпуска. В 1967-м режиссер вернулся в столицу, а в 1969-м у супругов родилась дочь Юлия. Именно после ее рождения актриса стала Алентовой: когда молодые родители пришли в ЗАГС для регистрации документов на дочь, то выяснили, что каждый гражданин СССР мог взять себе любую понравившуюся фамилию. Тогда Вере Быковой пришла в голову мысль сменить простую фамилию отца на звучную фамилию матери — Алентова.
Крепкий брак актрисы и режиссера дал трещину в начале 1970-х — из-за бытовых проблем и «безденежья» они расстались на три года, но потом нашли силы вновь сойтись. А в 1979 году на советские экраны вышла мелодрама «Москва слезам не верит», прославившая супругов на весь мир. Лента стала лидером советского кинопроката 1980 года — ее посмотрели около 90 млн зрителей, а в 1981 году она получила «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».
Владимир Меньшов скончался 5 июля 2021 года на 82-м году жизни от последствий коронавируса.