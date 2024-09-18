Вера Алентова и Юлия Меньшова посетили выставку к 85-летию режиссера

Актриса Вера Алентова и режиссер Владимир Меньшов поженились на втором курсе института в 1962 году, но были вынуждены несколько лет жить в разных городах (Москве и Ставрополе) из-за распределения Меньшова после выпуска. В 1967-м режиссер вернулся в столицу, а в 1969-м у супругов родилась дочь Юлия. Именно после ее рождения актриса стала Алентовой: когда молодые родители пришли в ЗАГС для регистрации документов на дочь, то выяснили, что каждый гражданин СССР мог взять себе любую понравившуюся фамилию. Тогда Вере Быковой пришла в голову мысль сменить простую фамилию отца на звучную фамилию матери — Алентова.