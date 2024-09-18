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Нонна Гришаева вышла на красную дорожку с 17-летним сыном

Актриса и ее наследник одними из первых посмотрели картину «Маме снова 17»

Нонна Гришаева впервые за долгое время вышла в свет — актриса появилась на премьере фильма «Маме снова 17», которая накануне состоялась в столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь». Компанию звезде «Папиных дочек» составил 17-летний сын Илья.

На закрытый показ Гришаева надела белые брюки и футболку, а также светлый пиджак в полоску. Актриса уложила волосы и сделала нежный макияж.

Напомним, Нонна Гришаева родила сына Илью в декабре 2006 года в браке с актером Александром Нестеровым. От первого мужа, актера Антона Дерова, у актрисы также есть дочь Анастасия Гришаева.

В центре сюжета фильма «Маме снова 17» — девушка Ольга, которая при загадочных обстоятельствах из 2005 года оказывается в 2024-м в теле самой себя, но уже 36-летней строгой женщины, матери-одиночки и директора школы Ольга Васильевны.

Неожиданно для всех героиня начинает вести себя как легкомысленная девушка. Она мечтает вернуться в свое время и к своей беззаботной жизни.

Однако теперь Ольга вынуждена взять ответственность за себя и за 18-летнего сына. К таким поворотам судьбы героиня не была готова.

В широкий прокат картина выходит 19 сентября.