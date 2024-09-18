Нонна Гришаева вышла на красную дорожку с 17-летним сыном

В центре сюжета фильма «Маме снова 17» — девушка Ольга, которая при загадочных обстоятельствах из 2005 года оказывается в 2024-м в теле самой себя, но уже 36-летней строгой женщины, матери-одиночки и директора школы Ольга Васильевны.