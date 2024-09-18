Олбани
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Новый сезон 2024
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

76-летняя актриса похвасталась фигурой после похудения на 45 килограммов

Кэти Бейтс появилась на красной дорожке церемонии вручения премии «Эмми»

Американская актриса Кэти Бейтс похвасталась фигурой после похудения на 45 килограммов на фоне слухов о приеме препарата для лечения диабета «Оземпик», который в последнее время используется многими знаменитостями для уменьшения веса. Соответствующая информация появилась на сайте Daily Mail.

Кэти Бейтс
Кэти БейтсИсточник: Legion-Media.ru

76-летняя знаменитость появилась на 76-й церемонии вручения премии «Эмми» в темно-фиолетовом платье с длинными рукавами, расшитыми пайетками. При этом звезда продемонстрировала постройневшую фигуру.

Кроме того, она надела черные туфли-лодочки, дополнив образ маленькой сумкой с принтом. Вдобавок Бейтс сделали укладку и макияж в нюдовых оттенках.

Ранее Кэти Бейтс сообщила, что готовящаяся к выходу перезагрузка сериала «Мэтлок» станет ее последней работой в кино. Она планировала завершить карьеру и до «Мэтлока», но не смогла отказать, когда получила предложение о съемках.

Зрителям Кэти Бейтс знакома по ролям в экранизациях книг Стивена Кинга «Мизери» (за эту работу она получила «Оскар») и «Долорес Клейборн», роли «непотопляемой Молли» в фильме-катастрофе Джеймса Кэмерона «Титаник», участии в хоррор-сериале «Американская история ужасов».