76-летняя актриса похвасталась фигурой после похудения на 45 килограммов

Ранее Кэти Бейтс сообщила, что готовящаяся к выходу перезагрузка сериала «Мэтлок» станет ее последней работой в кино. Она планировала завершить карьеру и до «Мэтлока», но не смогла отказать, когда получила предложение о съемках.