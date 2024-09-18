76-летняя актриса похвасталась фигурой после похудения на 45 килограммов

Американская актриса Кэти Бейтс похвасталась фигурой после похудения на 45 килограммов на фоне слухов о приеме препарата для лечения диабета «Оземпик», который в последнее время используется многими знаменитостями для уменьшения веса. Соответствующая информация появилась на сайте Daily Mail.
76-летняя знаменитость появилась на 76-й церемонии вручения премии «Эмми» в темно-фиолетовом платье с длинными рукавами, расшитыми пайетками. При этом звезда продемонстрировала постройневшую фигуру.
Кроме того, она надела черные туфли-лодочки, дополнив образ маленькой сумкой с принтом. Вдобавок Бейтс сделали укладку и макияж в нюдовых оттенках.
Ранее Кэти Бейтс сообщила, что готовящаяся к выходу перезагрузка сериала «Мэтлок» станет ее последней работой в кино. Она планировала завершить карьеру и до «Мэтлока», но не смогла отказать, когда получила предложение о съемках.
Зрителям Кэти Бейтс знакома по ролям в экранизациях книг Стивена Кинга «Мизери» (за эту работу она получила «Оскар») и «Долорес Клейборн», роли «непотопляемой Молли» в фильме-катастрофе Джеймса Кэмерона «Титаник», участии в хоррор-сериале «Американская история ужасов».