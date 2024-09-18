41-летняя Юлия Снигирь снялась в откровенном наряде для журнала

Напомним, ранее Юлия Снигирь представила сериал «Танго на осколках» в рамках фестиваля «Новый сезон». На премьере актриса вспомнила, что ее выгоняли с уроков танцев, когда она училась в Щукинском театральном училище. Кроме того, преподаватели говорили ей, что она профессионально непригодна.