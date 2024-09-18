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Редкий выход: Ходченкова появилась на премьере в строгом образе

Актриса представила фильм «Маме снова 17», где сыграла директора школы

Светлана Ходченкова появилась на премьере фильма «Маме снова 17», в котором сыграла главную роль. Актриса вышла на красную дорожку перед самым началом фильма: она только позировала фотографам, но не стала общаться с журналистами.

Для светского выхода Ходченкова выбрала белую футболку, серый пиджак и широкие джинсы. Она распустила волосы и сделала легкий макияж. Актриса также надела очки.

В фильме «Маме снова 17» она играет 36-летнюю Ольгу Васильевну, строгого директора школы и мать-одиночку. Героиню ударяет током, и она снова становится 17-летней девушкой, находясь во взрослом теле.

Ольга мечтает вернуться в свой 2005 год, где она была веселой и беззаботной. Однако героиня вынуждена приспособиться к новой жизни и найти общий язык со своим уже взрослым 18-летним сыном Иваном (Олег Савостюк). К таким поворотам судьбы Ольга совсем не была готова.

Режиссер фильма Анна Курбатова призналась, что, как только прочитала сценарий, поняла, что эту роль должна будет сыграть именно Ходченкова. По словам постановщика, актриса работала очень ответственно и наблюдала за тем, как ее коллега Екатерина Чаннова играет 17-летнюю Олю, чтобы перенять ее манеру поведения.

В широкий прокат фильм «Маме снова 17» выходит 19 сентября.