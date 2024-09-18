Редкий выход: Ходченкова появилась на премьере в строгом образе

Режиссер фильма Анна Курбатова призналась, что, как только прочитала сценарий, поняла, что эту роль должна будет сыграть именно Ходченкова. По словам постановщика, актриса работала очень ответственно и наблюдала за тем, как ее коллега Екатерина Чаннова играет 17-летнюю Олю, чтобы перенять ее манеру поведения.