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Звезда «Ералаша» показала фигуру в бикини

Актриса Анна Цуканова-Котт опубликовала фото в бикини

Звезда «Ералаша» Анна Цуканова-Котт показала фигуру в бикини. Актриса позировала на шезлонге и поделилась кадром в личном блоге.

Анна Цуканова-Котт, фото: соцсети
Анна Цуканова-Котт, фото: соцсети

Артистка рассказала в соцсетях, что отдыхает в Турции в пятизвездочном отеле.

Знаменитость недавно ответила на вопрос подписчика, как ей удалось сильно похудеть в последние годы. Актриса призналась, что нет никакого секрета, и ее методы всем известны. Цуканова-Котт начала активно заниматься спортом и йогой, убрала из рациона белую муку и сахар, стала ежедневно гулять и следить за качеством сна. По словам артистки, теперь она спит по восемь часов, и это благотворно сказалось на всем организме.

По мнению звезды, в 35 лет она выглядит лучше, чем 10 лет назад. Актриса не скрывает, что также является постоянным клиентом косметологических клиник и делает различные процедуры, чтобы поддерживать молодость кожи.

У артистки двое детей от кинорежиссера Александра Котта: 16-летний сын Михаил и 6-летняя дочь Лея.

Ранее звезда «Ералаша» опубликовала фото с 16-летним сыном, которого принимают за ее мужа.