Ева Мендес объяснила, почему не собирается возвращаться в кино

Ева Мендес в последний раз снималась в кино в 2014 году — тогда она появилась в картине «Как поймать монстра». С тех пор звезда оставила актерскую карьеру и посвятила себя семье.
Мендес призналась, что ушла из кино, потому что достигла своего карьерного пика. По признанию актрисы, к прежней работе она пока не планирует возвращаться.
«Я не знаю, когда я вернусь. Может, если появятся интересные роли. Я ушла в тот момент, когда… это было десять лет назад… Я как бы чувствовала, что уже все сделала», — рассказала она в эфире шоу «Доброе утро, Америка».
Она добавила, что работа с мужем, актером Райаном Гослингом, в фильме «Место под соснами» была самой лучшей в ее творческой карьере.
«Я работала с Райаном Гослингом, который лучше всех. Это был такой кайф в моей карьере — работать с ним и то, что мы создали вместе, — что я подумала: “Сейчас самое время просто уйти”. Так что кто знает, как все повернется», — отметила актриса.
После ухода из кино она работала над созданием одежды для дома, а также написала детскую книгу «Дези, Мами и бесконечные заботы».
Напомним, Ева Мендес и Райан Гослинг стали встречаться в 2011 году. В 2014-м у пары родилась дочь Эсмеральда, а еще спустя два года — Амада. В 2022-м актеры официально стали мужем и женой.