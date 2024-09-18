Калифорния ограничила использование ИИ в кино в отношении умерших актеров

В ее заявлении уточняется, что правовые акты приняты для защиты интересов представителей киноиндустрии от потенциальных рисков, связанных с использованием искусственного интеллекта (ИИ) в кинопроизводстве. Согласно одному из новых законов, использование цифровой копии голоса или изображения внешности актера разрешается только в тех случаях, когда интересы артиста представляет юрист или профсоюз. Отмечается, что это первый подобный правовой акт, принятый в США.