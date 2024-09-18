91-летний Станислав Любшин экстренно госпитализирован в Москве

Актер Станислав Любшин экстренно госпитализирован в Москве из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
«91-летнему народному артисту РСФСР диагностировали гипертонический криз», — говорится в сообщении Telegram-канала.
Отмечается, что у Любшина также наблюдаются кашель, насморк и сильная слабость, являющиеся признаками простуды. Он находится в состоянии средней степени тяжести. Медики заявили, что состояние 91-летнего актера может ухудшиться.
Любшин сыграл дядю Вову в фильме «Кин-дза-дза», а также Славу Костикова в «Мне двадцать лет» и разведчика Белова в фильме «Щит и меч».
Напомним, в 2023 году Любшина также экстренно госпитализировали. Актеру стало плохо во время репетиции спектакля.