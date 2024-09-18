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91-летний Станислав Любшин экстренно госпитализирован в Москве

Как сообщают СМИ, актер фильма «Кин-дза-дза» попал в больницу из-за проблем с сердцем
Станислав Любшин
Станислав ЛюбшинИсточник: Алексей Молчановский

Актер Станислав Любшин экстренно госпитализирован в Москве из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«91-летнему народному артисту РСФСР диагностировали гипертонический криз», — говорится в сообщении Telegram-канала.

Отмечается, что у Любшина также наблюдаются кашель, насморк и сильная слабость, являющиеся признаками простуды. Он находится в состоянии средней степени тяжести. Медики заявили, что состояние 91-летнего актера может ухудшиться.

Любшин сыграл дядю Вову в фильме «Кин-дза-дза», а также Славу Костикова в «Мне двадцать лет» и разведчика Белова в фильме «Щит и меч».

Напомним, в 2023 году Любшина также экстренно госпитализировали. Актеру стало плохо во время репетиции спектакля. 