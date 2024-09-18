Алексей Чадов стал отцом во второй раз

Первой женой Чадова была актриса Агния Дитковските. Во время съемок фильма «ЖАRА» у них завязался роман, а через три года они расстались. Позже артисты возобновили отношения и в 2012 году поженились. В 2014 году у них родился сын, которого они назвали Федором. Через год после появления на свет общего ребенка Чадов и Дитковските развелись.