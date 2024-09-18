Олбани
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Новый сезон 2024
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Алексей Чадов стал отцом во второй раз

Актер сообщил о рождении дочери

Актер Алексей Чадов сообщил в соцсети, что у него родилась дочь.

Дочь Алексея Чадова, фото: соцсети
Дочь Алексея Чадова, фото: соцсети

Девочку назвали Айя. Он опубликовал фото с младенцем.

«Спасибо, любимая, за дочку», — заявил артист.

Алексей Чадов женился на модели Лейсан Галимовой в декабре 2023 года. Пара провела свадебную церемонию в одном из самых больших рыбных ресторанов Москвы. Актер объяснял, что не хотел афишировать свой брак, поэтому провел торжество только с родственниками. По словам артиста, даже близкие друзья не были в курсе бракосочетания.

Первой женой Чадова была актриса Агния Дитковските. Во время съемок фильма «ЖАRА» у них завязался роман, а через три года они расстались. Позже артисты возобновили отношения и в 2012 году поженились. В 2014 году у них родился сын, которого они назвали Федором. Через год после появления на свет общего ребенка Чадов и Дитковските развелись.

В мае 2023 года Чадов признался, что не живет с сыном Федором. Он уточнил, что сам живет недалеко от экс-супруги, поэтому часто видится с ребенком. Актер подвозит сына в школу и проводит с ним свободное время на свежем воздухе.

Ранее стало известно, что Чадов снимает фильм со звездой «Слова пацана».