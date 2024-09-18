Деми Мур о достижении стройной фигуры: «Жестока к себе»

«Я была жестока по отношению к себе. <…>. Если мы все начнем думать, что наша ценность заключается только в том, как мы выглядим, то в конечном итоге мы будем раздавлены. Дело не в том, что говорят про вас люди, а в том, что мы делаем с собой», — поделилась она.