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Деми Мур о достижении стройной фигуры: «Жестока к себе»

Актриса заявила, что прибегала к голодным диетам ради фигуры
Деми Мур
Деми МурИсточник: Legion-Media.ru

Актриса Деми Мур заявила, что прибегала к голодным диетам ради фигуры. Об этом она рассказала в интервью Guardian.

«Я была жестока по отношению к себе. <…>. Если мы все начнем думать, что наша ценность заключается только в том, как мы выглядим, то в конечном итоге мы будем раздавлены. Дело не в том, что говорят про вас люди, а в том, что мы делаем с собой», — поделилась она.

Она также добавила, что не принимала в молодости свою внешность, поэтому прибегала к голодным диетам и интенсивным тренировкам.

Деми Мур родила троих дочерей от Брюса Уиллиса. Актеры прожили в браке около 13 лет, с 1987 по 2000 год. После развода, в 2009-м, артист женился на модели Эмме Хеминг, которая моложе него на 23 года. Пара воспитывает двух дочерей: Мейбел Рей и Эвелин Пенн. В начале июля Мур показала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) редкие фотографии больного Брюса Уиллиса. Она публично поздравила экс-супруга с Международным днем отца.

Ранее Деми Мур посетила премьеру фильма в компании дочерей от бывшего мужа.