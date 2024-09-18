Звезда «Джентльменов» сыграет известного маньяка

Сюжет второго сезона, стартующего 19 сентября, расскажет историю братьев Менендес, которые 20 августа 1989 года расквитались с собственными родителями с целью унаследовать многомиллионное состояние отца. Это преступление стало резонансным в Америке, потому что главными обвиняемыми по делу были богатые наследники, относящиеся к привилегированному социальному классу.