Шукшина рассказала, как могли отравить ее отца

Василия Шукшина не стало 2 октября 1974 года. Его обнаружили в каюте теплохода «Дунай», где он жил во время съемок фильма «Они сражались за Родину». Друзья писателя рассказывали, что на его столе в тот момент стояло множество пустых кружек.