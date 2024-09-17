«По ту сторону Фонтанки»: Боярская показала свой день в Петербурге

Елизавета Боярская поделилась с подписчиками в соцсети кадрами одного рабочего дня в Санкт-Петербурге.
Актриса показала в сторис, как вышла на сцену Большого драматического театра имени Г.А. Товстоногова в постановке «Леди Макбет нашего уезда», где играет главную роль. В 2014-м Боярская получила за нее премию «Хрустальная Турандот».
Судя по афише, сотрудничество артистки другого петербургского театра — Академического Малого драматического театра — Театра Европы — ограничилось одним выступлением.
Боярская рассказала, что «работала по ту сторону Фонтанки», а также опубликовала селфи с режиссером Московского театра юного зрителя (МТЮЗ) Камой Гинкасом, который является постановщиком «Леди Макбет нашего уезда». По окончании спектакля знаменитость выложила снимок из гримерки с цветами и поблагодарила за теплый прием. «Спасибо БДТ за гостеприимство, поплыла через речку в МДТ», — написала она.
Елизавета Боярская родилась 20 декабря 1985 года в Ленинграде в семье актеров Михаила Боярского и Ларисы Луппиан. У нее есть старший брат Сергей. Окончила Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства (ныне — РГИСИ), курс Льва Додина. Ее однокурсником была Данила Козловский, о котором неоднократно тепло отзывалась.
С 2006 года входит в труппу Малого драматического театра — Театра Европы в Санкт-Петербурге. Впервые Боярская вышла на сцену этого театра 9 марта 2006 года, сыграв роль Гонерильи в спектакле «Король Лир».
С 2010 года Елизавета Боярская замужем за актером Максимом Матвеевым, супруги растят двоих сыновей — 12-летнего Андрея и пятилетнего Григория.
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