«По ту сторону Фонтанки»: Боярская показала свой день в Петербурге

Боярская рассказала, что «работала по ту сторону Фонтанки», а также опубликовала селфи с режиссером Московского театра юного зрителя (МТЮЗ) Камой Гинкасом, который является постановщиком «Леди Макбет нашего уезда». По окончании спектакля знаменитость выложила снимок из гримерки с цветами и поблагодарила за теплый прием. «Спасибо БДТ за гостеприимство, поплыла через речку в МДТ», — написала она.