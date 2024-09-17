Новый фильм со звездой «Игры престолов» выйдет в прокат в РФ

«Здесь герои выступают как хранители природы и борются против тех, кто уничтожает леса ради личной выгоды. А также олицетворяют надежду для тех, кто страдает от предвзятости и коррупции. Новая Робин и ее команда — символ борьбы с несправедливостью, отходящей от традиционных форм правосудия», — рассказывают авторы.