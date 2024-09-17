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В HBO ответили, когда выйдет сериал по «Гарри Поттеру»

По словам главы HBO, сценаристы только приступили к работе
Кадр из тизера сериала по «Гарри Поттеру»
Кадр из тизера сериала по «Гарри Поттеру»

Глава HBO Кейси Блойс заявил в беседе с Deadline, что сериал по вселенной фильма «Гарри Поттер» выйдет не раньше 2026−2027 года.

По мнению Блойса, пока рано говорить о датах премьеры. Команда проекта находится на начальных стадиях работы. При этом глава HBO уточнил, что взволнован работой шоураннера Франчески Гардинер и режиссера Марка Майлода.

«В конце 2026−2027 года. Сценаристы только начинают писать, так что пока рано говорить о дате выхода в эфир», — поделился Блойс.

Глава HBO добавил, что через несколько дней начнется кастинг на главные роли.

В апреле HBO опубликовал первый тизер предстоящего сериала о Гарри Поттере. В тизере сообщалось о запуске нового сериала, который будет в точности отражать серию книг Джоан Роулинг о знаменитом на весь мир волшебнике. Премьеру шоу запланировали на 2026 год.

Исполнитель главной роли в серии фильмов «Гарри Поттер» Дэниэл Рэдклифф заявлял, что не имеет желания сниматься в телесериале. Он пожелал новому исполнителю Гарри «удачи в эстафете».

Ранее Сириус Блэк из «Гарри Поттера» захотел вернуться на экран в роли Дамблдора.