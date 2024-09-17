В HBO ответили, когда выйдет сериал по «Гарри Поттеру»

В апреле HBO опубликовал первый тизер предстоящего сериала о Гарри Поттере. В тизере сообщалось о запуске нового сериала, который будет в точности отражать серию книг Джоан Роулинг о знаменитом на весь мир волшебнике. Премьеру шоу запланировали на 2026 год.