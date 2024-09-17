Фильм на вечер: канадский триллер о болезненной одержимости

Келли-Энн ночует у здания суда, чтобы успеть занять место в зале и не пропустить заседание, где слушается дело Людовика Шевалье. Следствие обвиняет его в жестоких убийствах трех девушек, которые он транслировал в эфире в даркнете. Однако прямых доказательств его вины пока нет.