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Фильм на вечер: канадский триллер о болезненной одержимости

Необычный психологический триллер «Красные комнаты» — тревожное размышление о тотальной одержимости потреблением

Келли-Энн ночует у здания суда, чтобы успеть занять место в зале и не пропустить заседание, где слушается дело Людовика Шевалье. Следствие обвиняет его в жестоких убийствах трех девушек, которые он транслировал в эфире в даркнете. Однако прямых доказательств его вины пока нет.

Тихая и сдержанная Келли-Энн одержима этим человеком — но почему? На суде она знакомится с еще одной поклонницей предполагаемого убийцы — она буквально влюблена в Шевалье и уверена в его невиновности.

«Красные комнаты» — медитативный триллер-ловушка о нашем мире, в котором имена маньяков-убийц становятся брендами, а тру-крайм подкасты, хладнокровно погружающие в самые жуткие детали реальных преступлений, — популярными и доступными развлечениями.

Режиссер Паскаль Планте создает тревожную судебную драму, которая не выводит к удовлетворяющим приговорам и успокаивающему финалу. Безжалостные технологии продолжат находить путь к самым темным уголкам человеческой души — и на каждый контент найдется своя цена и потребитель.

Красные комнаты
Красные комнаты
2023/Канада
18+
триллер