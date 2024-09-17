Мэрил Стрип и Мартин Шорт подогрели слухи о романе

Накануне в Лос-Анджелесе состоялась премия «Эмми». Множество знаменитостей собралось на мероприятии, чтобы увидеть, как вручают награды. В числе гостей была Мэрил Стрип. Компанию ей составил Мартин Шорт.
На церемонии знаменитости заняли места в зале рядом друг с другом, тем самым подогрели слухи о своих отношениях. Весь вечер они наблюдали за награждением и выступлениями звезд. Они выглядели довольными и счастливыми.
Отметим, что Мэрил Стрип и Мартин Шорт впервые вместе пришли на «Золотой глобус» в начале года. Тогда актер опроверг слухи о романе и сообщил, что они просто хорошие друзья.
Мэрил Стрип также опровергла слухи об отношениях с коллегой по сериалу «Убийства в одном здании».