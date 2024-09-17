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Деми Мур с дочерьми от Брюса Уиллиса посетила премьеру фильма

Актриса появилась на красной дорожке в компании Скаут, Румер и Таллулы

Деми Мур представила боди-хоррор «Субстанция», где исполнила главную роль.  

Скаут Уиллис, Таллула Уиллис, Деми Мур и Румер Уиллис
Скаут Уиллис, Таллула Уиллис, Деми Мур и Румер УиллисИсточник: Legion-Media.ru

На красной дорожке 61-летняя актриса появилась вместе с дочерьми от Брюса Уиллиса — Скаут Уиллис, Румер и Таллулой. Актриса продемонстрировала роскошную фигуру в платье с глубоким декольте и открытыми плечами.

Маргарет Куолли и Деми Мур
Маргарет Куолли и Деми МурИсточник: Legion-Media.ru

Премьеру посетила также Маргарет Куолли, сыгравшая в фильме «улучшенную версию» героини Мур — молодую и прекрасную Сью, в которую превращается стареющая голливудская звезда Элизабет Спаркс, решившаяся на эксперимент по сохранению молодости и красоты.

Картина "Субстанция" вошла в конкурсную программу Каннского кинофестиваля в 2024 году, где получила приз за сценарий.