Деми Мур с дочерьми от Брюса Уиллиса посетила премьеру фильма

Деми Мур представила боди-хоррор «Субстанция», где исполнила главную роль.
На красной дорожке 61-летняя актриса появилась вместе с дочерьми от Брюса Уиллиса — Скаут Уиллис, Румер и Таллулой. Актриса продемонстрировала роскошную фигуру в платье с глубоким декольте и открытыми плечами.
Премьеру посетила также Маргарет Куолли, сыгравшая в фильме «улучшенную версию» героини Мур — молодую и прекрасную Сью, в которую превращается стареющая голливудская звезда Элизабет Спаркс, решившаяся на эксперимент по сохранению молодости и красоты.
Картина "Субстанция" вошла в конкурсную программу Каннского кинофестиваля в 2024 году, где получила приз за сценарий.