Никита Кологривый сыграет маньяка в «Методе»

Новые серии «Метода» расскажут о жизни героев спустя пять лет после событий второго сезона. Меглин перестал работать один и сотрудничает с группой маньяков, которые прекрасно понимают психологию преступника. В один из дней к ним присоединяется героиня Лера (Анна Савранская). Коллектив принимает девушку за свою, но так ли это на самом деле — неизвестно.