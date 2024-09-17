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Арнольд Шварценеггер и Ума Турман опубликовали совместное фото

Актеры вспомнили о своем участии в картине «Бэтмен и Робин», которая вышла на экраны 27 лет назад

Ума Турман в личном блоге опубликовала совместное фото с Арнольдом Шварценеггером. Звезды встретились в одном из ресторанов и сделали селфи.

Турман надела вязаный светлый свитер, собрала волосы в пучок и отказалась от макияжа. Ее коллега был одет в черную футболку.

«Фриз и Айви снова вместе — суперблизкие и суперкрутые в теплеющем мире!» — подписала кадр звезда фильма «Убить Билла».

Шварценеггер сделал репост публикации и написал: «Фриз и Айви воссоединились. Берегись, Бэтмен».

Поклонники назвали актеров «легендами».

«Ума всегда потрясающая», «Мое детство в одной картинке», «Абсолютные легенды. Обожаю эту фотографию», «По-прежнему самая красивая и сексуальная Айви в мире», «Два моих любимых актера».

Напомним, фильм «Бэтмен и Робин» вышел в 1997 году. По сюжету, Бэтмен (Джордж Клуни) и Робин (Крис О’Доннелл) спасают Готэм-Сити от нашествия Ядовитого Плюща (Ума Турман) и Мистера Фриза (Арнольд Шварценеггер).