Арнольд Шварценеггер и Ума Турман опубликовали совместное фото

Ума Турман в личном блоге опубликовала совместное фото с Арнольдом Шварценеггером. Звезды встретились в одном из ресторанов и сделали селфи.
Турман надела вязаный светлый свитер, собрала волосы в пучок и отказалась от макияжа. Ее коллега был одет в черную футболку.
«Фриз и Айви снова вместе — суперблизкие и суперкрутые в теплеющем мире!» — подписала кадр звезда фильма «Убить Билла».
Шварценеггер сделал репост публикации и написал: «Фриз и Айви воссоединились. Берегись, Бэтмен».
Поклонники назвали актеров «легендами».
«Ума всегда потрясающая», «Мое детство в одной картинке», «Абсолютные легенды. Обожаю эту фотографию», «По-прежнему самая красивая и сексуальная Айви в мире», «Два моих любимых актера».
Напомним, фильм «Бэтмен и Робин» вышел в 1997 году. По сюжету, Бэтмен (Джордж Клуни) и Робин (Крис О’Доннелл) спасают Готэм-Сити от нашествия Ядовитого Плюща (Ума Турман) и Мистера Фриза (Арнольд Шварценеггер).