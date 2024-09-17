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40-летняя Юлия Пересильд показала фото во фраке и цилиндре

Российская актриса поделилась снимками в традиционно мужском костюме

Российская актриса Юлия Пересильд показала фото в традиционно мужском костюме с фразой «чувствую себя собой». Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Звезда фильма «Вызов» снялась в черном фраке и широких брюках с завышенной талией. Также она надела цилиндр, галстук-бабочку и туфли на высоких каблуках и с открытым носом. 40-летняя знаменитость подчеркнула глаза темно-серыми тенями и накрасила ногти красным лаком.

«Именно во фраке и цилиндре я чувствую себя собой. Это удивительно, но факт! Мне удобно, комфортно, спокойно. Я при этом чувствую себя мягкой и нежной женщиной», — заявила автор поста.

В июне Пересильд также приняла участие в романтической фотосессии с возлюбленным — актером Михаилом Тройником.