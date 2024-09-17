Трейлер дня: Светлана Иванова играет староверку из Аргентины

Вышел первый трейлер криминальной мелодрамы «Эль Русо» про отношения староверки и эмигранта-полицейского. Главные роли в сериале исполняют Светлана Иванова и Семен Серзин.
События картины разворачиваются в закрытой старообрядческой деревне, расположенной в Аргентине. Героиня Ивановой — староверка, живущая по строгим правилам. Однажды она отправляется со своим сыном в город, и тот оказывается единственным свидетелем страшного преступления. Для полицейского Павла мальчик становится единственной ниточкой, которая может вывести его на след опасной криминальной группировки. Пока идет расследование, между копом-эмигрантом и староверкой вспыхивают чувства, которым суждено пройти серьезную проверку на прочность.
Съемки проекта велись в Аргентине, где исполнители главных ролей провели целых три месяца.
Режиссером картины выступил постановщик «Битвы за Севастополь» и «Первого Оскара» Сергей Мокрицкий. В сериале также заняты Борис Каморзин, Максим Севриновский, Никита Тезин, Павел Акимкин, Марина Лебедева, Моро Ангилери, Марина Ворожищева.
Все серии «Эль Русо» выйдут в онлайн-кинотеатре Premier 3 октября.