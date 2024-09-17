Дмитрий Нагиев повредил ногу во время спектакля

«Есть лишь антракт, чтобы сделать всевозможные перевязки и уколы, и снова на сцену, ведь там — его зритель… Я не знаю, как ты это делаешь, откуда в тебе столько силы, преодолевая зверскую боль — доиграл! Блестяще, героически, с любовью и уважением к своему делу! Браво, гений!» — заключила директор.