Дмитрий Нагиев повредил ногу во время спектакля

Дмитрий Нагиев серьезно повредил ногу во время постановки «Кыся», в которой он играет уже 24 года. В самом начале спектакля звезда сериала «Кухня» порвал связки, но все равно продолжил работать на сцене.
Директор артиста Елена Шайкина рассказала об инциденте в своих соцсетях. Она отметила, что актеру даже понадобилась помощь медиков, которые настаивали на госпитализации.
«Вот уже 24 года Дмитрий играет Кысю для своего зрителя. Сегодня, во время спектакля, артист сильно повредил ногу. Сильно настолько, что врачи скорой помощи настаивали на госпитализации. Но у Кыси другие планы», — рассказала Шайкина.
Она добавила, что, несмотря на сильную боль, Нагиев все равно вышел на сцену и отыграл спектакль.
«Есть лишь антракт, чтобы сделать всевозможные перевязки и уколы, и снова на сцену, ведь там — его зритель… Я не знаю, как ты это делаешь, откуда в тебе столько силы, преодолевая зверскую боль — доиграл! Блестяще, героически, с любовью и уважением к своему делу! Браво, гений!» — заключила директор.
Поклонники восхитились мужественностью и смелостью Нагиева. Некоторые отметили, что бывали на этой постановке и остались в восторге от игры актера.
Напомним, Дмитрий Нагиев в последние годы не так часто появляется на публике и на телевидении. Однако артист продолжает играть в театре и сниматься в кино.