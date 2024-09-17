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Режиссер новых «Папиных дочек» объяснил, почему в проекте нет Пуговки

Александр Жигалкин рассказал, что Екатерина Старшова живет за границей и работает в другой сфере
Екатерина Старшова на съемках сериала «Папины дочки. Новые»
Екатерина Старшова на съемках сериала «Папины дочки. Новые»

Александр Жигалкин, режиссер сериала «Папины дочки. Новые», рассказал, почему в продолжении культового ситкома не снимается Екатерина Старшова, исполнительница роли Пуговки. Кинематографист отметил, что актриса приезжала на несколько дней, чтобы принять участие в нескольких эпизодах первого сезона.

По словам Жигалкина, Старшова не смогла вернуться в проект, так как живет за границей и работает в развлекательной индустрии.

«Она получила биологическое образование, но она фигуристка. Работает в ледовом шоу, катается профессионально. И поэтому она работает не в России, а в этом шоу. Я на стадии подготовки с каждым созвонился, со всеми поговорил, всех позвал, всем сказал, что люблю, жду. Катя просто в силу обстоятельств не могла», — рассказал постановщик.

Напомним, Екатерина Старшова попала в проект, когда ей было шесть лет. Однако становиться профессиональной актрисой она не захотела. После окончания школы девушка поступила в МГУ на факультет фундаментальной медицины.