Режиссер новых «Папиных дочек» объяснил, почему в проекте нет Пуговки

Александр Жигалкин, режиссер сериала «Папины дочки. Новые», рассказал, почему в продолжении культового ситкома не снимается Екатерина Старшова, исполнительница роли Пуговки. Кинематографист отметил, что актриса приезжала на несколько дней, чтобы принять участие в нескольких эпизодах первого сезона.
По словам Жигалкина, Старшова не смогла вернуться в проект, так как живет за границей и работает в развлекательной индустрии.
«Она получила биологическое образование, но она фигуристка. Работает в ледовом шоу, катается профессионально. И поэтому она работает не в России, а в этом шоу. Я на стадии подготовки с каждым созвонился, со всеми поговорил, всех позвал, всем сказал, что люблю, жду. Катя просто в силу обстоятельств не могла», — рассказал постановщик.
Напомним, Екатерина Старшова попала в проект, когда ей было шесть лет. Однако становиться профессиональной актрисой она не захотела. После окончания школы девушка поступила в МГУ на факультет фундаментальной медицины.