Режиссер новых «Папиных дочек» объяснил, почему в проекте нет Пуговки

«Она получила биологическое образование, но она фигуристка. Работает в ледовом шоу, катается профессионально. И поэтому она работает не в России, а в этом шоу. Я на стадии подготовки с каждым созвонился, со всеми поговорил, всех позвал, всем сказал, что люблю, жду. Катя просто в силу обстоятельств не могла», — рассказал постановщик.