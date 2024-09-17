Режиссер «Аватара» снимет фильм о трагедии в Хиросиме

Канадский режиссер Джеймс Кэмерон приобрел права на еще не опубликованную книгу «Призраки Хиросимы» американского писателя Чарльза Пеллегрино для последующей экранизации, сообщает Deadline.
Издательство Blackstone Publishing выпустит книгу в августе 2025 года, к 80-й годовщине атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки (6 и 9 августа 1945 года). Ранее Кэмерон купил права на еще одно произведение автора о тех событиях — «Последний поезд из Хиросимы» (2015). Обе книги содержат реальные свидетельства очевидцев. Картина будет носить название второй книги. Как отмечает издание, это будет первый фильм Кэмерона с 1997 года, не связанный со вселенной «Аватара».
Сценарий частично будет основан на реальной истории японского инженера Цутому Ямагути, который одним из немногих пережил атомный взрыв в Хиросиме, будучи там в командировке. Оказавшись в трех километрах от эпицентра, он получил сильнейшие ожоги. Вместе с многими другими он сел на поезд до Нагасаки, где произошел второй взрыв. Он выжил и после этого. Его официально признали единственным человеком в мире, пережившим две атомные бомбардировки. Мужчина умер 4 января 2010 года в возрасте 92 лет.
Кэмерон и Пеллегрино навестили его в больнице за несколько дней до смерти. Режиссер признался, что долгие годы хотел снять фильм на эту тему. «Цутому Ямагути передал нам эстафету своей личной истории, поэтому я должен это сделать. Я не могу отвернуться от нее». Во время встречи с мужчиной в больнице Кэмерон и Пеллегрино пообещали передать его уникальную и тяжелую историю будущим поколениям.
Это будет не первое сотрудничество режиссера и писателя. Пеллегрино был научным консультантом Кэмерона на съемках «Титаника» и «Аватара».
Ранее 69-летний Кэмерон пообещал снять четвертый и пятый «Аватар».