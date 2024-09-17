Режиссер «Аватара» снимет фильм о трагедии в Хиросиме

Сценарий частично будет основан на реальной истории японского инженера Цутому Ямагути, который одним из немногих пережил атомный взрыв в Хиросиме, будучи там в командировке. Оказавшись в трех километрах от эпицентра, он получил сильнейшие ожоги. Вместе с многими другими он сел на поезд до Нагасаки, где произошел второй взрыв. Он выжил и после этого. Его официально признали единственным человеком в мире, пережившим две атомные бомбардировки. Мужчина умер 4 января 2010 года в возрасте 92 лет.