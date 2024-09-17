На «Эмми» почтили память звезды «Зачарованных» Шэннен Доэрти

«Я надеюсь, что эта песня станет исцелением для тех, кто скорбит по тем, кого мы потеряли в этом году. Если вы чувствуете себя потерянным или одиноким, я хочу, чтобы вы знали, что это нормально — не всегда быть в порядке», — обратился к аудитории певец.