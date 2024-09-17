На «Эмми» почтили память звезды «Зачарованных» Шэннен Доэрти

В минувшие выходные в Лос-Анджелесе завершилась 76-я церемония вручения телевизионной премии «Эмми». Традиционно одним из самых трогательных моментов церемонии cтало выступление In Memoriam в память тех знаменитостей, которые недавно ушли из жизни.
Американский исполнитель Jelly Roll исполнил свою песню I Am Not Okay («Я не в порядке»). Пока звучала песня, на экране были показаны фотографии покойных актеров, которые когда-либо снимались в телевизионных проектах и сериалах, и других участников телеиндустрии.
Среди них были комик Ричард Льюис (умер 27 февраля 2024 года), Боб Ньюхарт (умер 18 июля), Джина Роулендс (14 августа), экс-глава YouTube Сьюзан Войжитски (9 августа), Дональд Сазерленд (20 июня) и Джеймс Эрл Джонс (9 сентября), а также Шэннен Доэрти (13 июля) и телеведущий Фил Донахью (18 августа).
«Я надеюсь, что эта песня станет исцелением для тех, кто скорбит по тем, кого мы потеряли в этом году. Если вы чувствуете себя потерянным или одиноким, я хочу, чтобы вы знали, что это нормально — не всегда быть в порядке», — обратился к аудитории певец.
Зрители отметили, что организаторы церемонии не включили в слайдшоу звезду «Сияния» Стэнли Кубрика Шелли Дювалл, танцовщицу Бродвея Читу Ривера и режиссера Элинор Копполу, супругу Фрэнсиса Форда Копполы. «Дювалл сыграла важную роль в развитии детского телевидения в 80-х и 90-х годах, поэтому со стороны «Эмми» было невежливо не включить ее», — написал один из пользователей X (заблокирован на территории России).
На предыдущей премии «Эмми», которая была отложена из-за забастовки актеров и сценаристов и состоялась только в середине января, почтили память актеров Керсти Элли («Двое: я и моя тень»), Анджелы Лэнсбери («Она написала убийство»), Мэттью Перри («Друзья») и других знаменитостей.