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Звезда сериала «Жуки» рассказал об экстремальном похудении

Актер Павел Комаров стал получать новые роли после похудения на 53 кило
Павел Комаров
Павел Комаров

Звезда сериала «Жуки» и участник реалити-шоу «Вызов» Павел Комаров рассказал в утреннем эфире ТНТ об экстремальном похудении. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба телеканала.

По словам Комарова, он похудел на 53 килограмма за два года, скорректировав питание. Актер отметил, что и продюсеры, и зрители относятся к его преображению по-разному: кто-то, например, переживает, что он тяжело заболел.

«Сказали: “Недолго ему осталось, скорее всего болеет”. И такое бывало, писали: “Что ж вы не кормите-то на площадке”. Продюсеры все по-разному. Кто-то говорит: “Ну, и круто, новая веха в профессии, новые образы, новые роли”. И они пошли», — признался Комаров.

Актер добавил, что у него действительно появилось много интересных предложений, однако пока он не готов о них рассказывать.