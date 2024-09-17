Звезда сериала «Жуки» рассказал об экстремальном похудении

Звезда сериала «Жуки» и участник реалити-шоу «Вызов» Павел Комаров рассказал в утреннем эфире ТНТ об экстремальном похудении. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба телеканала.
По словам Комарова, он похудел на 53 килограмма за два года, скорректировав питание. Актер отметил, что и продюсеры, и зрители относятся к его преображению по-разному: кто-то, например, переживает, что он тяжело заболел.
«Сказали: “Недолго ему осталось, скорее всего болеет”. И такое бывало, писали: “Что ж вы не кормите-то на площадке”. Продюсеры все по-разному. Кто-то говорит: “Ну, и круто, новая веха в профессии, новые образы, новые роли”. И они пошли», — признался Комаров.
Актер добавил, что у него действительно появилось много интересных предложений, однако пока он не готов о них рассказывать.
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