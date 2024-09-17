Звезда сериала «Жуки» рассказал об экстремальном похудении

«Сказали: “Недолго ему осталось, скорее всего болеет”. И такое бывало, писали: “Что ж вы не кормите-то на площадке”. Продюсеры все по-разному. Кто-то говорит: “Ну, и круто, новая веха в профессии, новые образы, новые роли”. И они пошли», — признался Комаров.