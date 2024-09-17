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Новый сезон «Эмили в Париже» будут снимать в другой стране

Сериал продлили на пятый сезон, место действия перенесли в Рим

Стриминг-сервис Netflix официально объявил о том, что у сериала «Эмили в Париже» будет пятый сезон. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте компании.

Известно, что главная героиня в исполнении Лили Коллинз на сей раз окажется в другом европейском городе — Риме. Впрочем, в столице Франции сюжет тоже продолжится, так что название проекта решили не менять.

«Мы в восторге от положительных отзывов на вышедший сезон “Эмили в Париже” и с нетерпением ждем пятого, чтобы продолжить приключения Эмили в Риме и Париже!» — сообщил автор сериала Даррен Стар.

Судя по синопсису новых приключений Эмили, в пятом сезоне у нее появилась итальянская любовь по имени Марчелло. Из-за работы героиня переезжает в Италию, где готовится открыть филиал агентства Grateau.

Ранее Лили Коллинз представила «Эмили в Париже» в платье-кольчуге с глубоким декольте.