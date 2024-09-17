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Внешность 58-летней Сальмы Хайек без макияжа восхитила фанатов

Актриса поделилась в соцсети серией снимков в купальнике

Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек показала естественную внешность и восхитила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в соцсети.

58-летняя звезда «Фриды» поделилась серией снимков с отдыха на яхте. Так, она предстала перед камерой в купальнике фиолетового цвета, поверх которого было надето платье с рюшами. При этом на размещенных кадрах видно, что на лице знаменитости отсутствует макияж.

Поклонники оценили натуральную красоту кумира в комментариях под постом. «Самая красивая женщина в мире», «Шикарная фотосессия», «Красотка», «Эффектно и красиво», «Совершенство! Я буду часами смотреть на эти фото», — высказывались они.

Ранее 58-летняя Сальма Хайек показала свое архивное детское фото.