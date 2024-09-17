Внешность 58-летней Сальмы Хайек без макияжа восхитила фанатов

58-летняя звезда «Фриды» поделилась серией снимков с отдыха на яхте. Так, она предстала перед камерой в купальнике фиолетового цвета, поверх которого было надето платье с рюшами. При этом на размещенных кадрах видно, что на лице знаменитости отсутствует макияж.