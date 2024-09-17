Олбани
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Новый сезон 2024
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Внешний вид 52-летней Софии Вергары на премии «Эмми» разочаровал фанатов

Актриса появилась на красной дорожке премии в открытом платье
София Вергара и Полина Давила
София Вергара и Полина ДавилаИсточник: Legion-Media.ru

Колумбийско-американская актриса, телеведущая и модель София Вергара пришла на премию «Эмми» в откровенном наряде и разочаровала фанатов. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

52-летняя знаменитость появилась на церемонии в обнажающем плечи красном платье длины макси, оформленном глубоким декольте. Визажисты сделали ей макияж глаз в стиле smoky eyes и нанесли на губы нюдовую помаду. Стилисты, в свою очередь, распустили волосы и уложили их в аккуратные локоны.

Читатели портала удивились внешнему виду звезды, о чем принялись писать в комментариях под материалом. «Она выглядит страшно, когда носит платья такого фасона», «У нее слишком низкие и темные брови. Смотрится странно», «Ей нужно носить платья других цветов и моделей», «Она перенесла слишком много операций. Начинает приобретать лицо Джокера», «Этот наряд выглядит таким болезненным. Она сама призналась, что чувствует себя очень некомфортно в платьях, которые пытаются приподнять ее грудь», — высказывались они.

Ранее Софию Вергару назвали в сети клоуном из-за внешности на новом фото.