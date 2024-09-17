Внешний вид 52-летней Софии Вергары на премии «Эмми» разочаровал фанатов

Читатели портала удивились внешнему виду звезды, о чем принялись писать в комментариях под материалом. «Она выглядит страшно, когда носит платья такого фасона», «У нее слишком низкие и темные брови. Смотрится странно», «Ей нужно носить платья других цветов и моделей», «Она перенесла слишком много операций. Начинает приобретать лицо Джокера», «Этот наряд выглядит таким болезненным. Она сама призналась, что чувствует себя очень некомфортно в платьях, которые пытаются приподнять ее грудь», — высказывались они.