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Пять фильмов Владимира Меньшова: от триумфа на «Оскаре» до вампирского блокбастера

17 сентября режиссеру исполнилось бы 85 лет
Владимир Меньшов с «Оскаром»
Владимир Меньшов с «Оскаром»Источник: PersonaStars

Владимир Меньшов — режиссер культовых советских фильмов и актер, чьи образы также вошли в историю. В 2019 году, давая интервью ТАСС, Меньшов говорил, что во всем полагается на судьбу, давая ей выбирать свой дальнейший путь. Но только ли дело в судьбе, ведь, пересматривая его работы, совершенно точно можно сказать, что тут не обошлось без большого таланта и мастерства. Очарование его персонажей захватывало всех, фразы, произнесенные им с экрана, тут же уходили в народ и уже стали своеобразным фольклором.

«Москва слезам не верит» (1979)

Легендарный фильм, принесший Владимиру Меньшову Государственную премию СССР и получивший мировое признание: в 1981 году картина удостоилась премии «Оскар». И конечно, заняла место в сердцах многих зрителей и критиков. Кто бы мог подумать, что изначально этот сценарий вообще не предполагался для съемок фильма — драматург Валентин Черных писал его для участия в конкурсе на лучший сценарий о Москве, даже не надеясь, что за адаптацию кто-то возьмется.

Так и получилось, что эта история никого из режиссеров особо не привлекала. Кроме Владимира Меньшова, которому ход с временным скачком, когда героиня засыпает, а просыпается уже через двадцать лет, показался необычным.

Меньшов тщательно подходил к выбору актеров: он был способен отказать звездам, которые, казалось бы, могли привлечь публику своим именем и помочь продвижению картины. Режиссеру это было не так уж важно — он всегда искал идеального кандидата, и, как показало время, это было оправданно. На роль Гоши пробовались Виталий Соломин, Олег Ефремов, Вячеслав Тихонов, но ни в ком из них режиссер не видел того самого интеллигентного слесаря.

Алексей Баталов в фильме «Москва слезам не верит»
Алексей Баталов в фильме «Москва слезам не верит»

Меньшов подумывал даже сам сыграть главного героя, но в итоге пригласил Алексея Баталова. Тот предложение принял без энтузиазма, но вскоре именно эта роль стала его визитной карточкой. «Абсолютно осознаю, что, если бы не “Москва слезам не верит”, я бы уже не имел права называться актером. Мне даже страшно вспомнить, как долго я колебался, соглашаться ли на эту роль», — вспоминал позже Баталов.

Художественный совет Госкино картину принял холодно: вырезались сцены, целые диалоги, интересные детали. Худсовету вообще не нравилось, что фильм излишне мелодраматичный, но окончательную точку в судьбе киноленты поставил Леонид Брежнев, который остался в восторге от работы Меньшова. В итоге картину «Москва слезам не верит» за год посмотрели около 85 млн человек, и она стала четвертым советским фильмом, удостоенным приза киноакадемии.

«Любовь и голуби» (1984)

Фильм снят по одноименной пьесе Владимира Гуркина, в основу которой легла реальная история. Вася и Надя — супруги, которые были соседями драматурга в городе Черемхово, и Василия и правда пыталась увести из семьи одна дама, но в итоге любовь к супруге пересилила, и все закончилось хорошо. Эта история (как и фильм) стала так популярна, что в городе даже стоит памятник главным героям.

Спектакль с Ниной Дорошиной по этой пьесе Владимир Меньшов увидел в театре «Современник» и вскоре решил снять киноверсию пьесы Гуркина. Актриса и стала исполнительницей главной роли в картине.

Меньшову хотелось, чтобы в фильме был определенный ландшафт — холмы, леса, сосны, река. Он долго размышлял о месте съемок, пока наконец не наткнулся на город Медвежьегорск в Карелии, прогулявшись по которому нашел идеальную локацию для будущей картины. На самой окраине обнаружился небольшой сельский домик, прямо на берегу реки. После недолгих переговоров с хозяевами он стал местом жительства главных героев фильмы. Съемки заняли месяц, и все это время настоящие хозяева дома радушно принимали создателей ленты, а на память у них осталась знаменитая голубятня.

«Где находится нофелет?» (1987)

В этом фильме Меньшов не был режиссером, он исполнил главную роль — талантливого, но робкого инженера Павла Голикова, который, несмотря на приятную внешность и работу в женском коллективе, удивительно неопытен в общении с противоположным полом. Павлу Федоровичу под 40 лет, он живет с родителями, и, возможно, его холостая спокойная жизнь так бы и продолжалась, если бы в гости не нагрянул его двоюродный брат Гена (Александр Панкратов-Черный). Он решает во что бы то ни стало женить Павла и придумывает необычный способ знакомства — спрашивать у девушек: «Где находится нофелет?» (то есть телефон, если прочитать в обратную сторону). В итоге у самого Гены (женатого мужчины) закручивается несколько романов, а Павел спустя какое-то время все же заговаривает с понравившейся ему незнакомкой.

Изначально режиссер Геральд Бежанов в роли Павла видел Панкратова-Черного, а на роль ловеласа Гены пригласили Андрея Миронова. Однако последний наотрез отказался играть очередного покорителя женских сердец, и авторы ленты решили поменять актеров местами. Но вскоре случилась трагедия — Миронов улетел в Ригу на гастроли, вернуться с которых ему было не суждено.

Создатели картины снова приступили к поискам. Владимир Меньшов попал в этот фильм по воле случая — его в Доме кино увидел сценарист картины Анатолий Эйрамджан. Владимир Валентинович уже был знаменитым режиссером, но, заметив на себе пристальный взгляд, разнервничался и уронил булочку в кофе, который пил. Сценарист продолжил наблюдать за ним и в конце концов понял, что именно таким и должен быть главный герой Павел. Набравшись смелости, он подошел к режиссеру с предложением, которое тот с удовольствием принял, согласившись поискать таинственный нофелет.

«Ширли-мырли» (1995)

Кадр из фильма «Ширли-мырли»
Кадр из фильма «Ширли-мырли»Источник: Legion-Media.ru

После съемок фильма «Любовь и голуби» прошло более 10 лет, и Владимир Меньшов не планировал возвращаться к режиссуре. Сценаристы «Ширли-мырли» попросили мастера просто посмотреть сценарий, оценить его, подсказать, что можно подправить. В итоге Меньшов так увлекся комедийной историей о братьях-близнецах, что и сам не заметил, как оказался у руля.

Пробы снова шли долго: просматривались звезды — Александр Абдулов, Никита Михалков, Олег Табаков, но все претенденты, по мнению Меньшова, чем-то да не подходили. В итоге роль почти случайно досталась Валерию Гаркалину, которого Меньшов заметил в одном из спектаклей. Он настолько понравился режиссеру, что, когда его кандидатуру забраковал худсовет, Меньшову пришлось поставить ультиматум: или главную роль исполняет Гаркалин, или фильма не будет вообще.

Трудности возникли и со съемками свадебной сцены Иннокентия Шниперсона (невесту которого, к слову, сыграла супруга Меньшова Вера Алентова). Ради этих кадров съемочная группа отправилась в усадьбу Шереметевых, и сотрудники музея были сильно обеспокоены как сохранностью экспонатов, так и самих залов. Поэтому никому ни при каких обстоятельствах нельзя было ничего трогать, а ходить можно было только в специальной обуви, обитой войлоком.

Спустя годы именно эту работу Меньшов называл своей главной режиссерской удачей. Фильм стал народным хитом, многие фразы оказались крылатыми, к тому же «Ширли-мырли» подарил нам одного из самых очаровательных и запоминающихся прохиндеев отечественного кинематографа — мафиози Козюльского в исполнении Армена Джигарханяна.

«Ночной дозор» (2004)

Постер фильма «Ночной дозор»
Постер фильма «Ночной дозор»

Фантастический триллер Тимура Бекмамбетова, снятый по одноименному роману Сергея Лукьяненко, стал самым кассовым российским фильмом на тот момент. Британский журнал Empire включил его в рейтинг 100 лучших неанглоязычных картин в истории кино, высоко оценил картину и мастер экшена Квентин Тарантино. Говорят, в ходе производства было отснято более 120 часов материала, из которого смонтировали несколько десятков разных вариантов картины. «Ночной дозор» называют первым российским блокбастером, и у него до сих пор остается множество поклонников.

В этом фильме Владимир Меньшов исполнил роль Гесера, руководителя Ночного дозора города Москвы, предводителя доброй, светлой стороны истории. Для остальных персонажей он был мудрым наставником, в чем-то даже спасителем, а к Антону Городецкому, главному герою в исполнении Константина Хабенского, он относился практически с отеческой любовью.

Тяжело представить себе другого актера на месте Меньшова. Кого-то, кто мог бы столь тонко соединить в одной картине образ воина, который борется за добро уже несколько сотен лет, учителя, который не пренебрегает строгостью к своим подопечным при необходимости, и героя, которому не чуждо простое человеческое — чуткость, любовь и надежда на прекрасное будущее.