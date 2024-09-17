Пять фильмов Владимира Меньшова: от триумфа на «Оскаре» до вампирского блокбастера

Владимир Меньшов — режиссер культовых советских фильмов и актер, чьи образы также вошли в историю. В 2019 году, давая интервью ТАСС, Меньшов говорил, что во всем полагается на судьбу, давая ей выбирать свой дальнейший путь. Но только ли дело в судьбе, ведь, пересматривая его работы, совершенно точно можно сказать, что тут не обошлось без большого таланта и мастерства. Очарование его персонажей захватывало всех, фразы, произнесенные им с экрана, тут же уходили в народ и уже стали своеобразным фольклором.
«Москва слезам не верит» (1979)
Легендарный фильм, принесший Владимиру Меньшову Государственную премию СССР и получивший мировое признание: в 1981 году картина удостоилась премии «Оскар». И конечно, заняла место в сердцах многих зрителей и критиков. Кто бы мог подумать, что изначально этот сценарий вообще не предполагался для съемок фильма — драматург Валентин Черных писал его для участия в конкурсе на лучший сценарий о Москве, даже не надеясь, что за адаптацию кто-то возьмется.
Так и получилось, что эта история никого из режиссеров особо не привлекала. Кроме Владимира Меньшова, которому ход с временным скачком, когда героиня засыпает, а просыпается уже через двадцать лет, показался необычным.
Меньшов тщательно подходил к выбору актеров: он был способен отказать звездам, которые, казалось бы, могли привлечь публику своим именем и помочь продвижению картины. Режиссеру это было не так уж важно — он всегда искал идеального кандидата, и, как показало время, это было оправданно. На роль Гоши пробовались Виталий Соломин, Олег Ефремов, Вячеслав Тихонов, но ни в ком из них режиссер не видел того самого интеллигентного слесаря.
Меньшов подумывал даже сам сыграть главного героя, но в итоге пригласил Алексея Баталова. Тот предложение принял без энтузиазма, но вскоре именно эта роль стала его визитной карточкой. «Абсолютно осознаю, что, если бы не “Москва слезам не верит”, я бы уже не имел права называться актером. Мне даже страшно вспомнить, как долго я колебался, соглашаться ли на эту роль», — вспоминал позже Баталов.
Художественный совет Госкино картину принял холодно: вырезались сцены, целые диалоги, интересные детали. Худсовету вообще не нравилось, что фильм излишне мелодраматичный, но окончательную точку в судьбе киноленты поставил Леонид Брежнев, который остался в восторге от работы Меньшова. В итоге картину «Москва слезам не верит» за год посмотрели около 85 млн человек, и она стала четвертым советским фильмом, удостоенным приза киноакадемии.
«Любовь и голуби» (1984)
Фильм снят по одноименной пьесе Владимира Гуркина, в основу которой легла реальная история. Вася и Надя — супруги, которые были соседями драматурга в городе Черемхово, и Василия и правда пыталась увести из семьи одна дама, но в итоге любовь к супруге пересилила, и все закончилось хорошо. Эта история (как и фильм) стала так популярна, что в городе даже стоит памятник главным героям.
Спектакль с Ниной Дорошиной по этой пьесе Владимир Меньшов увидел в театре «Современник» и вскоре решил снять киноверсию пьесы Гуркина. Актриса и стала исполнительницей главной роли в картине.
Меньшову хотелось, чтобы в фильме был определенный ландшафт — холмы, леса, сосны, река. Он долго размышлял о месте съемок, пока наконец не наткнулся на город Медвежьегорск в Карелии, прогулявшись по которому нашел идеальную локацию для будущей картины. На самой окраине обнаружился небольшой сельский домик, прямо на берегу реки. После недолгих переговоров с хозяевами он стал местом жительства главных героев фильмы. Съемки заняли месяц, и все это время настоящие хозяева дома радушно принимали создателей ленты, а на память у них осталась знаменитая голубятня.
«Где находится нофелет?» (1987)
В этом фильме Меньшов не был режиссером, он исполнил главную роль — талантливого, но робкого инженера Павла Голикова, который, несмотря на приятную внешность и работу в женском коллективе, удивительно неопытен в общении с противоположным полом. Павлу Федоровичу под 40 лет, он живет с родителями, и, возможно, его холостая спокойная жизнь так бы и продолжалась, если бы в гости не нагрянул его двоюродный брат Гена (Александр Панкратов-Черный). Он решает во что бы то ни стало женить Павла и придумывает необычный способ знакомства — спрашивать у девушек: «Где находится нофелет?» (то есть телефон, если прочитать в обратную сторону). В итоге у самого Гены (женатого мужчины) закручивается несколько романов, а Павел спустя какое-то время все же заговаривает с понравившейся ему незнакомкой.
Изначально режиссер Геральд Бежанов в роли Павла видел Панкратова-Черного, а на роль ловеласа Гены пригласили Андрея Миронова. Однако последний наотрез отказался играть очередного покорителя женских сердец, и авторы ленты решили поменять актеров местами. Но вскоре случилась трагедия — Миронов улетел в Ригу на гастроли, вернуться с которых ему было не суждено.
Создатели картины снова приступили к поискам. Владимир Меньшов попал в этот фильм по воле случая — его в Доме кино увидел сценарист картины Анатолий Эйрамджан. Владимир Валентинович уже был знаменитым режиссером, но, заметив на себе пристальный взгляд, разнервничался и уронил булочку в кофе, который пил. Сценарист продолжил наблюдать за ним и в конце концов понял, что именно таким и должен быть главный герой Павел. Набравшись смелости, он подошел к режиссеру с предложением, которое тот с удовольствием принял, согласившись поискать таинственный нофелет.
«Ширли-мырли» (1995)
После съемок фильма «Любовь и голуби» прошло более 10 лет, и Владимир Меньшов не планировал возвращаться к режиссуре. Сценаристы «Ширли-мырли» попросили мастера просто посмотреть сценарий, оценить его, подсказать, что можно подправить. В итоге Меньшов так увлекся комедийной историей о братьях-близнецах, что и сам не заметил, как оказался у руля.
Пробы снова шли долго: просматривались звезды — Александр Абдулов, Никита Михалков, Олег Табаков, но все претенденты, по мнению Меньшова, чем-то да не подходили. В итоге роль почти случайно досталась Валерию Гаркалину, которого Меньшов заметил в одном из спектаклей. Он настолько понравился режиссеру, что, когда его кандидатуру забраковал худсовет, Меньшову пришлось поставить ультиматум: или главную роль исполняет Гаркалин, или фильма не будет вообще.
Трудности возникли и со съемками свадебной сцены Иннокентия Шниперсона (невесту которого, к слову, сыграла супруга Меньшова Вера Алентова). Ради этих кадров съемочная группа отправилась в усадьбу Шереметевых, и сотрудники музея были сильно обеспокоены как сохранностью экспонатов, так и самих залов. Поэтому никому ни при каких обстоятельствах нельзя было ничего трогать, а ходить можно было только в специальной обуви, обитой войлоком.
Спустя годы именно эту работу Меньшов называл своей главной режиссерской удачей. Фильм стал народным хитом, многие фразы оказались крылатыми, к тому же «Ширли-мырли» подарил нам одного из самых очаровательных и запоминающихся прохиндеев отечественного кинематографа — мафиози Козюльского в исполнении Армена Джигарханяна.
«Ночной дозор» (2004)
Фантастический триллер Тимура Бекмамбетова, снятый по одноименному роману Сергея Лукьяненко, стал самым кассовым российским фильмом на тот момент. Британский журнал Empire включил его в рейтинг 100 лучших неанглоязычных картин в истории кино, высоко оценил картину и мастер экшена Квентин Тарантино. Говорят, в ходе производства было отснято более 120 часов материала, из которого смонтировали несколько десятков разных вариантов картины. «Ночной дозор» называют первым российским блокбастером, и у него до сих пор остается множество поклонников.
В этом фильме Владимир Меньшов исполнил роль Гесера, руководителя Ночного дозора города Москвы, предводителя доброй, светлой стороны истории. Для остальных персонажей он был мудрым наставником, в чем-то даже спасителем, а к Антону Городецкому, главному герою в исполнении Константина Хабенского, он относился практически с отеческой любовью.
Тяжело представить себе другого актера на месте Меньшова. Кого-то, кто мог бы столь тонко соединить в одной картине образ воина, который борется за добро уже несколько сотен лет, учителя, который не пренебрегает строгостью к своим подопечным при необходимости, и героя, которому не чуждо простое человеческое — чуткость, любовь и надежда на прекрасное будущее.