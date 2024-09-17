Пять фильмов Владимира Меньшова: от триумфа на «Оскаре» до вампирского блокбастера

В этом фильме Меньшов не был режиссером, он исполнил главную роль — талантливого, но робкого инженера Павла Голикова, который, несмотря на приятную внешность и работу в женском коллективе, удивительно неопытен в общении с противоположным полом. Павлу Федоровичу под 40 лет, он живет с родителями, и, возможно, его холостая спокойная жизнь так бы и продолжалась, если бы в гости не нагрянул его двоюродный брат Гена (Александр Панкратов-Черный). Он решает во что бы то ни стало женить Павла и придумывает необычный способ знакомства — спрашивать у девушек: «Где находится нофелет?» (то есть телефон, если прочитать в обратную сторону). В итоге у самого Гены (женатого мужчины) закручивается несколько романов, а Павел спустя какое-то время все же заговаривает с понравившейся ему незнакомкой.