Татьяна Васильева обвинила Максима Галкина в неблагодарности

Недавно Мосгорсуд установил, что юморист осуществляет предпринимательскую деятельность на территории иностранных государств в форме концертов, где поднимает вопросы, связанные с внутренней и внешней политикой РФ и распространяет недостоверные сведения о специальной военной операции России на Украине.