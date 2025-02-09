С лучшей женской ролью все не так однозначно. У Полины Цыгановой действительно интересное лицо, кроме того, в ней есть присущая отцу органика, но вместе с ней Полина переняла у Евгения и весьма сдержанную (кто-то даже скажет ограниченную) мимику. Алиса — зажатый подросток в кризисе, Цыганова вроде бы и не обязана демонстрировать широкую эмоциональную палитру. Тем не менее, когда в одном из эпизодов мать спрашивает ее, «что с лицом», становится немного смешно: ничего с ним не случилось, все как обычно, просто чуть брови насупила.