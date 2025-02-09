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Эстетская драма о важном. Зачем смотреть фильм «110» с Боярской и дочерью Цыганова

Онлайн вышла драма «110», в которой Елизавета Боярская и Полина Цыганова играют натянутые отношения матери и дочери. О том, насколько состоятельным вышел этот разговор на непростые темы, читайте в обзоре Кино Mail

О чем фильм «110»

Полина, ученица претенциозного художественного лицея, совершает самоубийство, выпрыгнув из окна. Речь, кажется, идет о буллинге со стороны одноклассников, но и преподавательский состав, и родители прочих детей склонны замять ситуацию — тем более, сделать это будет не так сложно: 110 статья УК РФ, предусматривающая в том числе ответственность за доведение до самоубийства, — сложная, правоохранительные органы не хотят с ней связываться.

Но Алиса, одноклассница Полины, убеждена, что ей и другим подросткам есть что рассказать преподавателям, родителям и следователям. Впрочем, взрослые не склонны ее выслушивать, и Алиса вообще прекращает говорить, что осложняет ее и без того натянутые отношения с матерью-юристкой Викторией.

Зачем смотреть

Елизавета Боярская и Полина Цыганова в фильме «110»
Елизавета Боярская и Полина Цыганова в фильме «110»

Премьера драмы «110» состоялась еще в декабре 2023-го на кинофестивале «Зимний», где лента удостоилась двух наград: за лучшее визуальное решение и лучшую женскую роль для дочери Евгения Цыганова Полины.

С визуалом все понятно — это действительно очень стильное кино, настолько, что эстетизм и вычурная работа оператора Алексея Зайкова (которому, собственно, и достался приз) порой даже отвлекают от смыслов. Поездка Алисы в такси (авто вырывается из кажущегося бесконечным туннеля в дождь) снята так эффектно, что вполне могла бы стать отдельным видеоклипом. Впрочем, ближе к финалу авторы перестают скрывать намерения и оформляют трехминутный фрагмент фильма как самый настоящий клип на песню «Месяц» белорусской исполнительницы Palina.

С лучшей женской ролью все не так однозначно. У Полины Цыгановой действительно интересное лицо, кроме того, в ней есть присущая отцу органика, но вместе с ней Полина переняла у Евгения и весьма сдержанную (кто-то даже скажет ограниченную) мимику. Алиса — зажатый подросток в кризисе, Цыганова вроде бы и не обязана демонстрировать широкую эмоциональную палитру. Тем не менее, когда в одном из эпизодов мать спрашивает ее, «что с лицом», становится немного смешно: ничего с ним не случилось, все как обычно, просто чуть брови насупила.

Кадр из фильма «110»
Кадр из фильма «110»

В свою очередь, Елизавета Боярская, исполнившая роль Виктории, местами заметно переигрывает. Зато в итоге из этой сдержанности и избыточности на экране складывается вполне убедительная дисфункциональная семья; довольно быстро становится понятно, что полтора часа в компании Алисы и ее мамы будут неуютными — просто потому, что этим людям неуютно друг с другом. Другими словами, приза в данном случае, пожалуй, заслуживает не сама Цыганова, а ее дуэт с Боярской.

Почему можно не смотреть

«110» — дебютный полный метр режиссера и сценариста Ильи Михеева. Как и многие другие дебюты, лента время от времени оступается: фальшивит в диалогах (получая упакованный подарок от Алисы, Виктория выражает надежду, что внутри спрятано «хорошее поведение» дочери), сбивается с интонации, недоговаривает.

Картина заявляет важные темы — сепарация от родителей, буллинг, наконец, коррупция в судебной системе, но не желает внятно высказываться ни на одну из них. Тем не менее, «110» выглядит гораздо более цельной работой, чем другие сравнительно недавние фильмы на смежные темы, так что Михеев определенно заслуживает аванса.

110
2023/Россия
18+
драма