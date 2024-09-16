Фильм на вечер: «культурная» лирическая комедия с Алексеем Чадовым

Молодой заместитель мэра Перми Виктор Летаев планирует построить очередной ЖК на месте бывшей промзоны. Но неожиданно объявляется конкурент — дочка губернатора, занимающаяся вопросами культуры, намерена обустроить в этом же месте арт-кластер.
Чтобы придумать проект, который позволит ему удержаться на должности, Виктор записывается на курс истории искусств к институтской преподавательнице Марине Николаевне. Приземленного и циничного чиновника и высокодуховную деву мало что объединяет. Разве что — зарождающееся чувство?
«Культурная комедия» — лирический ромком с симпатичным дуэтом Алексея Чадова и Яны Гладких. У Владимира Котта получилась мягкая, но актуальная сатира на современную провинцию, чиновничество, проблемы строительства и культуры в духе «2 дней», «Года культуры» и «Домашнего ареста».