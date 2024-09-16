Фильм на вечер: «культурная» лирическая комедия с Алексеем Чадовым

Чтобы придумать проект, который позволит ему удержаться на должности, Виктор записывается на курс истории искусств к институтской преподавательнице Марине Николаевне. Приземленного и циничного чиновника и высокодуховную деву мало что объединяет. Разве что — зарождающееся чувство?