Олбани
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Новый сезон 2024
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Фильм на вечер: «культурная» лирическая комедия с Алексеем Чадовым

Сатирический ромком с обаятельным актерским дуэтом «Культурная комедия» — сегодня в нашей рубрике

Молодой заместитель мэра Перми Виктор Летаев планирует построить очередной ЖК на месте бывшей промзоны. Но неожиданно объявляется конкурент — дочка губернатора, занимающаяся вопросами культуры, намерена обустроить в этом же месте арт-кластер.

Чтобы придумать проект, который позволит ему удержаться на должности, Виктор записывается на курс истории искусств к институтской преподавательнице Марине Николаевне. Приземленного и циничного чиновника и высокодуховную деву мало что объединяет. Разве что — зарождающееся чувство?

«Культурная комедия» — лирический ромком с симпатичным дуэтом Алексея Чадова и Яны Гладких. У Владимира Котта получилась мягкая, но актуальная сатира на современную провинцию, чиновничество, проблемы строительства и культуры в духе «2 дней», «Года культуры» и «Домашнего ареста».

Культурная комедия
Культурная комедия
2024/Россия
12+
мелодрама
комедия