Внучки Шварценеггера снялись в одинаковых платьях в объятиях друг друга

Старшая дочь актера Арнольда Шварценеггера опубликовала в соцсетях редкое фото своих подросших детей. Четырехлетняя Лайла и двухлетняя Элоиз позировали в одинаковых платьях в объятиях друг друга.
«Самые сладкие моменты», — отметила Кэтрин Шварценеггер.
Писательница в 2019 году вышла замуж за актера Криса Пратта. У супругов скоро родится третий общий ребенок, пол которого они пока не раскрывают.
У зятя Шварценеггера также есть 12-летний сын Джек от первого брака с артисткой Анной Фэрис, пара развелась в 2017 году. Пратт общается с ребенком и периодически делится снимками с мальчиком в соцсетях.
Экс-политик признавался в интервью, что не очень обрадовался желанию дочери связать жизнь с актером. По словам Шварценеггера, он знал слишком много примеров того, как артисты изменяли своим женам из-за постоянных соблазнов, однако не стал препятствовать свадьбе Кэтрин. Экс-губернатор Калифорнии отмечал, что надеется на порядочность зятя, а в противном случае ему придется познакомиться с «Терминатором».
Ранее 30-летний сын Шварценеггера иронично поздравил его с днем рождения.