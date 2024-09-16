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Внучки Шварценеггера снялись в одинаковых платьях в объятиях друг друга

Дочь актера Кэтрин опубликовала редкое фото своих детей

Старшая дочь актера Арнольда Шварценеггера опубликовала в соцсетях редкое фото своих подросших детей. Четырехлетняя Лайла и двухлетняя Элоиз позировали в одинаковых платьях в объятиях друг друга.

Внучки Арнольда Шварценеггера Лайла и Элоиз, фото: соцсети
Внучки Арнольда Шварценеггера Лайла и Элоиз, фото: соцсети

«Самые сладкие моменты», — отметила Кэтрин Шварценеггер.

Писательница в 2019 году вышла замуж за актера Криса Пратта. У супругов скоро родится третий общий ребенок, пол которого они пока не раскрывают.

У зятя Шварценеггера также есть 12-летний сын Джек от первого брака с артисткой Анной Фэрис, пара развелась в 2017 году. Пратт общается с ребенком и периодически делится снимками с мальчиком в соцсетях.

Экс-политик признавался в интервью, что не очень обрадовался желанию дочери связать жизнь с актером. По словам Шварценеггера, он знал слишком много примеров того, как артисты изменяли своим женам из-за постоянных соблазнов, однако не стал препятствовать свадьбе Кэтрин. Экс-губернатор Калифорнии отмечал, что надеется на порядочность зятя, а в противном случае ему придется познакомиться с «Терминатором».

Ранее 30-летний сын Шварценеггера иронично поздравил его с днем рождения.