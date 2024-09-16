Актриса Татьяна Арнтгольц показала повзрослевшую дочь от звезды «Солдат» Ивана Жидкова. Звезда публично поздравила Марию с днем рождения и поделилась редким фото с именинницей в соцсетях.
«Нет большего счастья, чем рождение детей. 15 лет назад случилось первое счастье. Люблю тебя бесконечно», — написала знаменитость.
Артисты развелись, когда их общему ребенку было четыре года. По словам экс-супругов, после расставания у них сохранились хорошие отношения, поэтому они продолжают общение и встречаются на праздниках в честь Марии. Жидков в 2023 году признался, что дочь-подросток переехала к нему, и ее мать этому не препятствовала.
Актер живет с возлюбленной Марией Чередниченко, которая на 17 лет его моложе. Пара перестала скрывать свой роман летом 2022 года. По словам звезды «Солдат», разница в возрасте их не смущает и никак не влияет на отношения.
У Арнтгольц двое детей. Помимо Марии, актриса растит сына Данилу от звезды сериала «Кухня» Марка Богатырева.
Ранее муж актрисы Ольги Арнтгольц режиссер Дмитрий Петрунь признался, что не может работать с родственниками.