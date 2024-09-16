Татьяна Арнтгольц показала повзрослевшую дочь от звезды «Солдат»

Артисты развелись, когда их общему ребенку было четыре года. По словам экс-супругов, после расставания у них сохранились хорошие отношения, поэтому они продолжают общение и встречаются на праздниках в честь Марии. Жидков в 2023 году признался, что дочь-подросток переехала к нему, и ее мать этому не препятствовала.